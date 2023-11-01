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Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Wielka Brytania

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Wielka Brytania do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status418 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionEuropa

Działające proxy
Wielka Brytania · aktualizacja co 15 minut

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418 online·Potrzebujesz więcej? →
185.238.228.71:80
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
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500 Mbps
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185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
4.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.66 Mbps
99.8%
1 godz. temu
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.70 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 godz. temu
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.31 Mbps
99.8%
1 godz. temu
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.27 Mbps
99.9%
1 godz. temu
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
99.8%
1 godz. temu
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 godz. temu
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.36 Mbps
99.9%
1 godz. temu
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.29 Mbps
98.3%
1 godz. temu
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
981 Kbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 godz. temu
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
993 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
953 Kbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
936 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
988 Kbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.05 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
904 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
954 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
919 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
997 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
905 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 418

Przegląd puli proxy — WielkaBrytania

Aktualna zawartość puli Wielka Brytania — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 418 aktywnych IP w Wielka Brytania
Wg protokołu
HTTP200
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Według anonimowości
Elite0
Anonimowe0
Transparentne200
Nie testowano0
Według miasta
London120
Slough1
Mediana opóźnienia: 1304 msŚredni uptime: 100%Najszybsze proxy: 26 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Wielka Brytania
1Cloudflare London19948%
2DigitalOcean10%

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Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

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997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Wielka Brytania FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli418Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime100%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia1304ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościTransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Wielka Brytania darmowa pula zawiera 418 działających IP rozłożonych głównie między London i Slough, hostowane przez Cloudflare London i DigitalOcean. Mediana opóźnienia wynosi około 1304 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 100%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~50% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Wielka Brytania?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Wielka Brytania nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Wielka Brytania?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Ten vpn jest naprawdę szybki, a małe reklamy są praktycznie niezauważalne.

David RichardWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

Używałem FineProxy.org i jestem bardzo pod wrażeniem ich obsługi. Serwery proxy są niezawodne, szybkie i bezpieczne, co czyni je doskonałym wyborem dla każdego, kto potrzebuje efektywnych rozwiązań proxy. Ceny są rozsądne, a zespół wsparcia zawsze pomocny. Gorąco polecam FineProxy.org każdemu, kto szuka jakościowych serwerów proxy.

kubarozak2006Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Niesamowity dostawca bez przestojów, z całodobową i naprawdę pomocną obsługą. Dostępnych jest też mnóstwo pakietów i opcji — od serwerów proxy ISP po serwery proxy z centrów danych.

Stelios VastardosTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

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