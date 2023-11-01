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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Romania

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Romania per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato57 online
Aggiornato2 h fa
RegioneEuropa

Proxy attivi in Romania
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Romania, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
57 online·Ve ne servono altri? →
45.85.119.127:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
942 Kbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
972 Kbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
998 Kbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.10 Mbps
99.6%
1 h fa
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
888 Kbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
878 Kbps
100.0%
1 h fa
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
881 Kbps
100.0%
1 h fa
Visualizzazione 15 di 57

Snapshot del pool proxy inRomania

La composizione attuale del pool attivo in Romania, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 57 IP attivi in Romania
Per protocollo
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Per anonimato
Elite0
Anonimo0
Trasparente57
Non testato0
Per città
Latenza mediana: 1443 msUptime medio: 100%Proxy più veloce: 1180 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Romania
1Cloudflare London57100%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Romania GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool57IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio100%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1443ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoTrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Romania pool gratuito contiene 57 IP funzionanti ospitati da Cloudflare London. La latenza mediana è di circa 1443 ms e l’uptime nell’ultima ora è 100%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~50% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Romania?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Romania è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Romania?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Per me, un proxy offre la possibilità di aprire siti bloccati nel nostro Paese. Questo sito permette di usare server proxy a condizioni migliori e con caratteristiche eccellenti. La velocità di Internet è elevata e ne sono molto soddisfatto. L'assistenza funziona bene e fornisce consulenza rapida e qualificata. È un servizio eccellente e lo consiglio.

Camron MarshPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Uno dei migliori proxy che abbia mai usato: ho ottenuto un tasso di successo del 97%, rispetto a meno del 50% registrato nel mio caso con altri fornitori. Il loro servizio vale oro!

Ryan WSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

FineProxy è un servizio proxy eccellente che colpisce per la stabilità della connessione e l'elevata velocità. Facile da usare, offre un'ampia scelta di località e un'assistenza clienti reattiva. Un'ottima scelta per il lavoro e per le esigenze personali!

BeilihoDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy ha superato le mie aspettative! I proxy sono veloci, sicuri e incredibilmente affidabili. L'ampia gamma di IP e località consente di personalizzare facilmente il servizio in base alle mie esigenze. Il team di assistenza è reattivo e disponibile e risolve rapidamente qualsiasi problema. Fortemente consigliato a chi cerca un servizio proxy degno di fiducia!

tan55633035gNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti