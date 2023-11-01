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Lista di proxy gratuiti

Proxy gratuiti per l'India

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in India per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato16 online
Aggiornato2 h fa
RegioneAsia

Proxy attivi in India
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in India, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
16 online·Ve ne servono altri? →
219.65.73.80:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimo
2.59 Mbps
100.0%
1 h fa
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimo
1.85 Mbps
100.0%
1 h fa
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h fa
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.66 Mbps
85.5%
1 h fa
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h fa
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h fa
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
99.6%
2 g fa
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.26 Mbps
53.0%
2 h fa
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.06 Mbps
63.2%
15 h fa
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h fa
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h fa
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h fa
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteChennai
569 Kbps
30.9%
4 h fa
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
448 Kbps
24.6%
5 h fa
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h fa
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h fa
Visualizzazione 15 di 16

Snapshot del pool proxy inIndia

La composizione attuale del pool attivo in India, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 16 IP attivi in India
Per protocollo
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Per anonimato
Elite3
Anonimo3
Trasparente10
Non testato0
Per città
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Latenza mediana: 1330 msUptime medio: 57%Proxy più veloce: 459 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di India
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in India GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool16IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio57%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1330ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, Anonimo, TrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il India pool gratuito contiene 16 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Bengaluru e Mumbai, ospitati da DigitalOcean e National Internet Backbone. La latenza mediana è di circa 1330 ms e l’uptime nell’ultima ora è 57%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~29% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata questa lista e da dove provengono questi IP indiani?

Ricontrolliamo la lista ogni 15 minuti — velocità, uptime e risposta dei protocolli — ma si tratta di proxy pubblici aggregati da fonti aperte, non di server sotto il nostro controllo. Non li gestiamo, non possiamo garantirne l’uptime e non raccogliamo i relativi log. I proxy gratuiti cambiano rapidamente: gli IP scompaiono, vengono bloccati o smettono di rispondere senza preavviso. Considerate questa lista come un pool iniziale per test del codice, verifiche una tantum o controlli rapidi della risposta di un sito al traffico proveniente dall’India. Qualsiasi attività che debba proseguire durante la notte richiede unpool a pagamento— questi IP non sono progettati per un carico continuativo.

I proxy IN gratuiti funzionano con Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India o 99acres?

Flipkart (di proprietà Walmart, principale e-commerce indiano) utilizza Akamai Bot Manager e un sistema interno di rilevamento delle anomalie: gli intervalli datacenter vengono segnalati immediatamente. Myntra (moda, anch’essa del gruppo Flipkart) usa lo stesso stack con controlli più rigorosi sugli endpoint di taglie e inventario. Amazon.in applica lo stack anti-bot globale di Amazon. Olx India e Quikr utilizzano Cloudflare con rate limit per IP. 99acres e Magicbricks (immobiliare) impiegano il fingerprinting delle sessioni e limiti che penalizzano la paginazione rapida. Per lo scraping continuativo di questi servizi, utilizzate proxy datacenter su subnet di proprietà —il pool DC indiano di FineProxy— adatto alle singole pagine di prodotti o annunci con header corretti (Accept-Language: en-IN o hi-IN, cookie INR). La lista gratuita è adatta a verifiche dei prezzi una tantum, controlli di rendering e acquisizione di dati aperti dagli endpoint data.gov.in.

Reliance Jio domina il mercato mobile indiano: questo influisce sulla diversità degli IP?

In modo significativo. Jio è stata lanciata nel 2016 con il 4G gratuito e ha trasformato il mercato indiano delle telecomunicazioni; nel 2026 conta circa 470 milioni di abbonati, più di Airtel e Vi (Vodafone-Idea) insieme. Gran parte del traffico mobile indiano esce dai pool CGNAT di Jio, con milioni di utenti dietro un numero relativamente ridotto di IP pubblici. In pratica, gli IP Jio presenti nelle liste gratuite hanno un enorme carico condiviso: ciò genera molto rumore reputazionale nei sistemi antifrode, ma i siti indiani sono anche configurati per riconoscere i consueti pattern CGNAT dell’operatore. Gli IP ISP consumer di BSNL, MTNL, Hathway, ACT e JioFiber sono più rari nelle liste gratuite, ma ai sistemi anti-bot appaiono più simili a traffico di un singolo utente.

L’India ha 22 lingue ufficiali: Accept-Language è importante per lo scraping?

Per la maggior parte dei grandi siti commerciali, no: Flipkart, Myntra, Amazon.in e OLX India utilizzano l’inglese per impostazione predefinita, indipendentemente da Accept-Language nelle richieste non in hindi. L’hindi (hi-IN) è supportato dalla maggior parte delle piattaforme consumer con interfacce parallele; le lingue regionali (tamil, telugu, marathi, bengali, kannada, gujarati, malayalam, punjabi e altre) sono sempre più diffuse nelle piattaforme bancarie, governative e Jio. Come valore predefinito pratico, inviate Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8. Le lingue regionali sono importanti per i siti di notizie locali, i servizi governativi su india.gov.in, che offrono oltre 12 varianti linguistiche, e le reti pubblicitarie rivolte a pubblici regionali. I prezzi in INR sono identici in tutte le varianti linguistiche.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Ho speso molto denaro in servizi proxy... Ho speso molto denaro in servizi proxy e questo è uno dei migliori rapporti qualità-prezzo che abbia trovato. I proxy hanno funzionato benissimo con molti servizi: veloci, affidabili, stabili e con thread illimitati. L'unica cosa che non mi è piaciuta è l'assenza del controllo geografico: non si può scegliere il Paese dei proxy. Tutto qui.

dvdsvPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Uso FineProxy.org da diversi mesi e non potrei essere più soddisfatto del servizio. La velocità di connessione è notevole e non ho mai avuto problemi di inattività. L'ampia scelta di località proxy in tutto il mondo mi permette di accedere a Internet in modo sicuro e anonimo, ovunque mi trovi.

nabeel6294Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Sono cliente da molto tempo e questo fornitore non mi ha mai deluso. Servizio e assistenza davvero eccellenti.

kekzTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

È senza dubbio il proxy più veloce che abbia mai usato! Non ho avuto alcun problema ad accedere ai contenuti soggetti a restrizioni e la connessione è estremamente stabile. Inoltre, l'assistenza clienti è stata davvero reattiva. Vale senz'altro l'investimento!

Nadeem KhanDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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