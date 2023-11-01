Flipkart (eigendom van Walmart, de grootste e-commerce van India) gebruikt Akamai Bot Manager plus eigen anomaliedetectie — datacenterranges worden direct gemarkeerd. Myntra (modeverticaal, ook van de Flipkart-groep) deelt dezelfde stack met strengere controles op endpoints voor maten en voorraad. Amazon.in past de wereldwijde anti-botstack van Amazon toe. OLX India en Quikr draaien achter Cloudflare met limieten per IP. 99acres en Magicbricks (vastgoed) gebruiken sessie-fingerprinting en frequentielimieten die snelle paginering afstraffen. Voor duurzame scraping van een van deze sites zijn datacenterproxy's op eigen subnetten —de Indiase DC-pool van FineProxy— geschikt voor afzonderlijke product- of advertentiepagina's met de juiste headers (Accept-Language: en-IN of hi-IN, INR-cookie). De gratis lijst werkt voor eenmalige prijscontroles, rendercontroles en het ophalen van open data van data.gov.in-endpoints.