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Gratis proxylijst

Gratis proxy voor India

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit India voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status16 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit India
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit India, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
16 online·Meer nodig? →
219.65.73.80:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anoniem
2.59 Mbps
100.0%
1 u geleden
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anoniem
1.85 Mbps
100.0%
1 u geleden
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 u geleden
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.66 Mbps
85.5%
1 u geleden
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 u geleden
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 u geleden
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
99.6%
2 d geleden
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.26 Mbps
53.0%
2 u geleden
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.06 Mbps
63.2%
15 u geleden
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 u geleden
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 u geleden
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMumbai
313 Kbps
53.7%
1 u geleden
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantChennai
569 Kbps
30.9%
4 u geleden
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
448 Kbps
24.6%
5 u geleden
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 u geleden
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemMumbai
270 Kbps
12.3%
5 u geleden
Weergegeven 15 van 16

Momentopname van de proxypool voorIndia

Wat momenteel in de actieve pool voor India zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 16 actieve IP’s in India
Op protocol
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Op anonimiteit
Elite3
Anoniem3
Transparant10
Niet getest0
Op plaats
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Mediane latentie: 1330 msGemiddelde uptime: 57%Snelste proxy: 459 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor India voorkomen
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit India FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang16IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime57%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1330ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, Anoniem, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft India een gratis pool met 16 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Bengaluru en Mumbai, gehost door DigitalOcean en National Internet Backbone. De mediane latentie is ongeveer 1330 ms en de uptime in het afgelopen uur is 57%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~29% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt en waar komen deze Indiase IP's vandaan?

We controleren de lijst elke 15 minuten opnieuw — snelheid, uptime, protocolrespons — maar dit zijn openbare open proxy's uit open bronnen, geen servers onder onze controle. We beheren ze niet, kunnen geen uptime garanderen en verzamelen er geen logs van. Gratis proxy's wisselen snel: IP's verdwijnen, worden geblokkeerd of reageren zonder waarschuwing niet meer. Gebruik ze als startpool voor het testen van code, eenmalige opvragingen of snelle checks van hoe een site reageert op verkeer uit India. Alles wat de hele nacht moet blijven draaien, hoort thuis op eenbetaalde pool— deze IP's zijn niet gebouwd voor langdurige belasting.

Werken gratis IN-proxy's met Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India of 99acres?

Flipkart (eigendom van Walmart, de grootste e-commerce van India) gebruikt Akamai Bot Manager plus eigen anomaliedetectie — datacenterranges worden direct gemarkeerd. Myntra (modeverticaal, ook van de Flipkart-groep) deelt dezelfde stack met strengere controles op endpoints voor maten en voorraad. Amazon.in past de wereldwijde anti-botstack van Amazon toe. OLX India en Quikr draaien achter Cloudflare met limieten per IP. 99acres en Magicbricks (vastgoed) gebruiken sessie-fingerprinting en frequentielimieten die snelle paginering afstraffen. Voor duurzame scraping van een van deze sites zijn datacenterproxy's op eigen subnetten —de Indiase DC-pool van FineProxy— geschikt voor afzonderlijke product- of advertentiepagina's met de juiste headers (Accept-Language: en-IN of hi-IN, INR-cookie). De gratis lijst werkt voor eenmalige prijscontroles, rendercontroles en het ophalen van open data van data.gov.in-endpoints.

Reliance Jio domineert het Indiase mobiele netwerk — heeft dat invloed op de IP-diversiteit?

Aanzienlijk. Jio startte in 2016 met gratis 4G en hervormde de hele Indiase telecommarkt — in 2026 heeft het ongeveer 470 miljoen abonnees, meer dan Airtel en Vi (Vodafone-Idea) samen. Een groot deel van het Indiase mobiele verkeer verlaat het netwerk via Jio's CGNAT-pools (miljoenen abonnees achter een relatief kleine set openbare IP's). Praktisch gevolg: Jio-IP's op gratis lijsten dragen een enorme gedeelde gebruikerslast, wat zorgt voor veel reputatieruis in antifraudesystemen, maar Indiase sites zijn ook goed afgestemd op de zware CGNAT-patronen van deze provider. IP's van consumentenproviders als BSNL, MTNL, Hathway, ACT en JioFiber-breedband komen minder vaak voor op gratis lijsten, maar lijken voor anti-botscoring meer op verkeer van één gebruiker.

India heeft 22 officiële talen — maakt Accept-Language uit voor scraping?

Voor de meeste grote commerciële sites niet — Flipkart, Myntra, Amazon.in en OLX India tonen standaard Engels, ongeacht Accept-Language, voor verzoeken die niet in het Hindi zijn. Hindi (hi-IN) wordt op de meeste consumentenplatforms ondersteund met parallelle interfaces; regionale talen (Tamil, Telugu, Marathi, Bengaals, Kannada, Gujarati, Malayalam, Punjabi enz.) zijn steeds vaker beschikbaar op bank-, overheids- en Jio-platforms. Stuur Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 als praktische standaard. Waar regionale talen wel uitmaken: nieuwssites in lokale talen (Dainik Jagran in het Hindi, Daily Thanthi in het Tamil enz.) — stuur de specifieke taalcode; overheidsdiensten op india.gov.in bieden meer dan 12 taalvarianten; advertentienetwerken die zich op regionaal publiek richten. Prijzen in INR zijn in alle taalvarianten gelijk.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik besteedde veel geld aan proxy service... Ik besteedde veel geld aan proxy service dit een van de beste prijs en waarde die ik kreeg. de proxies werkte geweldig voor vele diensten , Snel , betrouwbaar , stabiel , onbeperkte draden . het enige wat ik deed niet als het is geen GEO controle ! je kunt niet kiezen voor de proxies land . dat het .

dvdsvIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van fineproxy.org voor een aantal maanden nu, en ik kon niet meer tevreden zijn met de service. De verbindingssnelheid is indrukwekkend, en ik heb nooit problemen gehad met downtime. Hun brede selectie van proxy locaties wereldwijd maakt het gemakkelijk voor mij om toegang tot het internet veilig en anoniem, ongeacht waar ik ben.

nabeel6294Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

ive een cliënt voor een lange tijd en ive nooit zijn mislukt door deze provider . dergelijke geweldige service en ondersteuning .

kekzTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Dit is handen naar beneden de snelste proxy die ik ooit heb gebruikt! Ik had nul problemen toegang tot beperkte inhoud, en de verbinding is super stabiel. Plus, hun klantenondersteuning was echt responsief. Zeker de investering waard!

Nadeem KhanDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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