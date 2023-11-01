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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Prantsusmaa puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Prantsusmaa puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status19 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondEuroopa

Aktiivsed Prantsusmaa puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Prantsusmaa puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
19 võrgus·Kas vajate rohkem? →
213.176.73.106:8080
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 t tagasi
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 t tagasi
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 t tagasi
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 t tagasi
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
99.5%
1 t tagasi
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 t tagasi
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 t tagasi
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 t tagasi
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 t tagasi
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 t tagasi
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevParis
1.96 Mbps
100.0%
1 t tagasi
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 t tagasi
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 t tagasi
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 t tagasi
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.56 Mbps
31.4%
2 t tagasi
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 t tagasi
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 t tagasi
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 t tagasi
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 t tagasi
Kuvatakse 15 of 19

Prantsusmaa puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Prantsusmaa reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 19 aktiivset IP-d asukohas Prantsusmaa
Protokolli järgi
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
Anonüümsuse järgi
Elite16
Anonüümsed0
Läbipaistev3
Testimata0
Linna järgi
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
Mediaanlatentsus: 1000 msKeskmine tööaeg: 66%Kiireim puhverserver: 119 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Prantsusmaa aktiivses poolis
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vaata hindu →
Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Prantsusmaa TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus19IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg66%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1000ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Prantsusmaa tasuta pargis 19 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Lauterbourg ja Paris, majutajad Contabo ja OVH. Mediaanlatentsus on umbes 1000 ms ning viimase tunni tööaeg on 66%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~33% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Prantsusmaa puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Prantsusmaa puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Prantsusmaa puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

FineProxy teenus on ausalt üsna hea kiire toetus ja palju erinevaid asukohti. Ainus selle teenuse puudus on 600 proxy taotlemise piira. Mõnedel inimestel ei piisa sellest, nad soovivad rohkem, kuid ettevõte ütleb: "See on meie poliitika".

kristina1999SaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Minu internetitöö on väga spetsiifiline. Kui ma mõistsin, et ilma suurepärase tööprotsessiga ei jõua ma seisma. Kvaliteedi, usaldusväärsuse ja hinna küsimust on raske lahendada samal ajal. Pärast pikka kõndimist leidsin ma endale parima valiku. Eksklusiivne pakett sobib mulle täiuslikult. Töö kiirus ja toetus igal ajal, nõudmisel. Ma ei nõustu teiste tingimustega. Selliste aadresside jaoks on hind üsna piisav. 5 kuu koostöö jooksul olin veendunud FineProxy usaldusväärsusest ja lojaalsusest.

Juriy DivovFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Kasutati 2 kuud ja täiesti rahul, puhas IP, ei blokeeritud, hea toetus. Väga sobiv mitu kontot korraga juhtimiseks!

phuongheocon98Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

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