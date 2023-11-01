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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Asia gratis

Daftar aktif proxy publik Asia yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status48 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAsia

Proxy Asia aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Asia gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
48 online·Butuh lebih banyak? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 jam lalu
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 jam lalu
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 jam lalu
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 jam lalu
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 jam lalu
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 jam lalu
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 jam lalu
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 jam lalu
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 jam lalu
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 jam lalu
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 jam lalu
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 jam lalu
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 jam lalu
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCambodia
842 Kbps
53.4%
1 jam lalu
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 jam lalu
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 jam lalu
Menampilkan 15 dari 48

Ringkasan kumpulan proxyAsia

Isi kumpulan aktif Asia saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 48 IP aktif di Asia
Menurut protokol
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Menurut anonimitas
Elite6
Anonim1
Transparan41
Belum diuji0
Menurut kota
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Latensi median: 1422 msRata-rata waktu aktif: 92%Proxy tercepat: 492 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Asia
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Asia gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan48IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif92%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1422ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, Anonim, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Asia kumpulan gratis memiliki 48 IP yang berfungsi tersebar terutama di Singapore dan Central Jakarta, dihosting oleh Cloudflare London dan Alibaba Cloud. Latensi median sekitar 1422 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 92%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~46% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Asia gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Asia yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Asia gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang mencari layanan proxy yang dapat diandalkan dan cepat. Dengan kinerja yang sangat baik, berbagai fitur, dan harga yang ramah anggaran, itu adalah pilihan utama untuk para profesional dan pengguna kasual sama.

Syed MaliSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Baru-baru ini saya menjadi pengguna FineProxy dan sangat puas. Saya menggunakan proxy untuk bekerja, saya sering harus bekerja dengan benang besar, tetapi tanpa FineProxy itu tidak mungkin. Kecepatan praktis tidak berubah. Pada layanan ini ada 2 paket: SUPER MIX dan FOR EXPERTS. Saya menggunakan SUPER MIX pada 5500 IP. Keuntungannya adalah dalam banyak proxy dan harga murah. Panel kontrol yang dapat diakses.

Anastasia UtkachovaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Secara keseluruhan salah satu penyedia terbaik Ive bekerja dengan hampir tidak proxy turun dan 24/7 dukungan. teruskan!!

steliosvastardosNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy adalah solusi yang sangat baik untuk kebutuhan bisnis. Proxy cepat, andal, dan tersedia di banyak lokasi. Ini menawarkan harga yang terjangkau dan tim dukungan pelanggan yang responsif dan berpengetahuan. Pilihan yang bagus untuk siapa pun yang membutuhkan layanan proxy berkualitas.

W3sazzadDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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