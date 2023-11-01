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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

एशिया की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए एशिया की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति48 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रएशिया

लाइव एशिया प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक एशिया प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
48 ऑनलाइन·और चाहिए? →
47.91.104.88:3128
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 घं पहले
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 घं पहले
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटChina
1.97 Mbps
99.9%
1 घं पहले
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटChina
1.12 Mbps
100.0%
1 घं पहले
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 घं पहले
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 घं पहले
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटChina
267 Kbps
100.0%
1 घं पहले
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 घं पहले
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 घं पहले
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 घं पहले
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 घं पहले
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 घं पहले
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 घं पहले
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 घं पहले
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 घं पहले
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनामSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 घं पहले
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 घं पहले
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 घं पहले
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 घं पहले
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 घं पहले
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीCambodia
842 Kbps
53.4%
1 घं पहले
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 घं पहले
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 घं पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 48

एशिया प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव एशिया पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 48 सक्रिय IP — एशिया
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
अनामिता के अनुसार
एलीट6
अनाम1
पारदर्शी41
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
मीडियन लेटेंसी: 1422 msऔसत अपटाइम: 92%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 492 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

एशिया के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
मूल्य देखें →
1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरएशिया की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार48IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम92%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी1422ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीमिश्रित: एलीट, अनाम, पारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी एशिया के मुफ़्त पूल में 48 कार्यशील IP मुख्यतः Singapore और Central Jakarta, होस्ट: Cloudflare London और Alibaba Cloud. मीडियन लेटेंसी लगभग 1422 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 92%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~46% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त एशिया प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई एशिया प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त एशिया प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैं किसी को भी तेज़ और भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा की तलाश में Fineproxy का सिफारिश करता हूँ। इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन, सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला, और बजट अनुकूल मूल्य निर्धारण के साथ, यह पेशेवरों और सामान्य उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए शीर्ष विकल्प है।

Syed MaliSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हाल ही में मैं Fineproxy का उपयोगकर्ता बना और बहुत संतुष्ट हूँ। मैं काम के लिए एक प्रॉक्सी का उपयोग करता हूँ, मुझे अक्सर बड़े थ्रेड्स के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन बिना fineproxy के यह असंभव है। गति लगभग नहीं बदलती। इस सेवा पर 2 पैकेज हैं: SUPER MIX और FOR EXPERTS। मैं SUPER MIX का उपयोग 5500 IP पर करता हूँ। इसका फायदा यह है कि इसमें बहुत सारी प्रॉक्सी हैं और कीमत सस्ती है। एक सुलभ नियंत्रण पैनल।

Anastasia UtkachovaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

कुल मिलाकर यह उन सर्वश्रेष्ठ प्रदाताओं में से एक है जिनके साथ मैंने काम किया है, लगभग कोई प्रॉक्सी डाउन नहीं है और 24/7 का समर्थन अच्छा है। इसे ऐसे ही बनाए रखें!!

steliosvastardosNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy व्यापार आवश्यकताओं के लिए एक उत्कृष्ट समाधान है। प्रॉक्सी तेज़, विश्वसनीय हैं, और कई स्थानों पर उपलब्ध हैं। यह किफायती मूल्य और उत्तरदायी, जानकार ग्राहक समर्थन टीम प्रदान करता है। किसी के लिए भी जो गुणवत्ता वाली प्रॉक्सी सेवाओं की आवश्यकता है, यह एक शानदार विकल्प है।

W3sazzadDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ