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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Azië

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Azië voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status48 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit Azië
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Azië, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
48 online·Meer nodig? →
47.91.104.88:3128
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 u geleden
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 u geleden
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 u geleden
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 u geleden
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 u geleden
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 u geleden
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 u geleden
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 u geleden
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 u geleden
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 u geleden
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 u geleden
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 u geleden
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 u geleden
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCambodia
842 Kbps
53.4%
1 u geleden
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 u geleden
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 48

Momentopname van de proxypool voorAzië

Wat momenteel in de actieve pool voor Azië zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 48 actieve IP’s in Azië
Op protocol
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Op anonimiteit
Elite6
Anoniem1
Transparant41
Niet getest0
Op plaats
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Mediane latentie: 1422 msGemiddelde uptime: 92%Snelste proxy: 492 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Azië voorkomen
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Azië FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang48IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime92%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1422ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, Anoniem, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Azië een gratis pool met 48 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Singapore en Central Jakarta, gehost door Cloudflare London en Alibaba Cloud. De mediane latentie is ongeveer 1422 ms en de uptime in het afgelopen uur is 92%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~46% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Azië bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Azië online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Azië gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik beveel FineProxy voor iedereen op zoek naar een betrouwbare en snelle proxy-service. Met zijn uitstekende prestaties, een breed scala aan functies, en budgetvriendelijke prijzen, is het een top keuze voor professionals en casual gebruikers.

Syed MaliSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Onlangs werd ik een gebruiker van FineProxy en zeer tevreden. Ik gebruik een proxy om te werken, Ik moet vaak werken met grote draden, maar zonder een FineProxy is het onmogelijk. De snelheid praktisch niet veranderen. Op deze service zijn er 2 pakketten: SUPER MIX en VOOR EXPERTS. Ik gebruik SUPER MIX op 5500 IP. Het voordeel is in veel proxy en goedkope prijs. Een toegankelijk bedieningspaneel.

Anastasia UtkachovaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

over het algemeen een van de beste aanbieders ive werkte met bijna geen proxies down en 24/7 ondersteuning. houden het up!!

steliosvastardosNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een uitstekende oplossing voor zakelijke eisen. De proxies zijn snel, betrouwbaar en beschikbaar op tal van locaties. Het biedt betaalbare prijzen en een responsieve, deskundige klantenservice team. Een geweldige keuze voor iedereen die behoefte heeft aan kwaliteit proxy diensten.

W3sazzadDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen