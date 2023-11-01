Gratis proxylijst voor Azië

Momenteel heeft Azië een gratis pool met 48 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Singapore en Central Jakarta, gehost door Cloudflare London en Alibaba Cloud. De mediane latentie is ongeveer 1422 ms en de uptime in het afgelopen uur is 92%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~46% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn. Gebruik FineProxy Premium als U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.