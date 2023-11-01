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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Amerika Serikat gratis

Daftar aktif proxy publik Amerika Serikat yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status1.306 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAmerika Utara

Proxy Amerika Serikat aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Amerika Serikat gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
1306 online·Butuh lebih banyak? →
172.234.38.154:3128
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 jam lalu
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 jam lalu
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.87 Mbps
99.6%
1 jam lalu
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.79 Mbps
100.0%
1 jam lalu
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 jam lalu
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.84 Mbps
98.3%
1 jam lalu
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
98.3%
1 jam lalu
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 jam lalu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 jam lalu
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 jam lalu
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 jam lalu
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
3.30 Mbps
90.3%
1 jam lalu
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 jam lalu
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 jam lalu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 jam lalu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 jam lalu
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
99.9%
1 jam lalu
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 jam lalu
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.96 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 jam lalu
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.74 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.74 Mbps
100.0%
1 jam lalu
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 jam lalu
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 jam lalu
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.89 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.83 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.59 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.59 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 jam lalu
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.73 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.73 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.01 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.01 Mbps
100.0%
1 jam lalu
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
4.62 Mbps
100.0%
1 jam lalu
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
99.6%
1 jam lalu
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 jam lalu
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.08 Mbps
98.8%
1 jam lalu
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.79 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.83 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.96 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 jam lalu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 jam lalu
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.64 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.64 Mbps
100.0%
1 jam lalu
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.27 Mbps
76.8%
1 jam lalu
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 jam lalu
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 jam lalu
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 jam lalu
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.83 Mbps
99.9%
1 jam lalu
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.83 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.85 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.86 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.95 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.02 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.96 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.97 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.98 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.98 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.96 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.97 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.98 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.98 Mbps
100.0%
1 jam lalu
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.87 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.96 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.70 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.58 Mbps
100.0%
1 jam lalu
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 jam lalu
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.60 Mbps
100.0%
1 jam lalu
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.77 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.77 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.77 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.62 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.67 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.80 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.60 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.65 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.59 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.67 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.69 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.64 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.57 Mbps
100.0%
1 jam lalu
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.60 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.65 Mbps
100.0%
1 jam lalu
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.64 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.65 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.93 Mbps
100.0%
1 jam lalu
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 jam lalu
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.57 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.26 Mbps
99.7%
1 jam lalu
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
99.8%
1 jam lalu
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
99.7%
1 jam lalu
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
Menampilkan 15 dari 1306

Ringkasan kumpulan proxy AmerikaSerikat

Isi kumpulan aktif Amerika Serikat saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 1306 IP aktif di Amerika Serikat
Menurut protokol
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
Menurut anonimitas
Elite46
Anonim0
Transparan154
Belum diuji0
Menurut kota
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
Latensi median: 673 msRata-rata waktu aktif: 99%Proxy tercepat: 12 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Amerika Serikat
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Amerika Serikat gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan1306IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif99%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median673ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Amerika Serikat kumpulan gratis memiliki 1306 IP yang berfungsi tersebar terutama di Roanoke dan Cincinnati, dihosting oleh Cloudflare London dan Cox. Latensi median sekitar 673 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 99%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~50% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Amerika Serikat gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Amerika Serikat yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Amerika Serikat gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Aku sudah lama mencari pilihan yang dapat diandalkan. Di sini sangat murah dan stabil.

ChirmachbekDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya skeptis tentang layanan karena proxy berputar gratis tidak bekerja untuk saya. Namun, saya mendaftar untuk uji coba gratis, dan mereka menyediakan saya dengan beberapa proxy yang bekerja sempurna. sangat direkomendasikan!

juan danielPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Layanan proxy yang sangat epik, mendapat 1000 proxy HTTP setelah daftar putih IP. Dukungan sangat baik dan membantu menyelesaikan masalah.

Hengbin FangTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan sekarang, dan secara keseluruhan, pengalaman saya telah positif. Kecepatan proxy konsisten dan berbagai lokasi proxy yang tersedia membantu saya mengakses konten yang dibatasi secara geografis dengan lancar. Menyiapkan proxy mudah, dan tim dukungan pelanggan mereka responsif dan membantu ketika saya membutuhkan bantuan.

AmirSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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