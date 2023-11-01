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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Kamboja gratis

Daftar aktif proxy publik Kamboja yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status1 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAsia

Proxy Kamboja aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Kamboja gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
1 online·Butuh lebih banyak? →
220.158.232.118:1080
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
842 Kbps
53.4%
1 jam lalu
Menampilkan 1 dari 1

Ringkasan kumpulan proxyKamboja

Isi kumpulan aktif Kamboja saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 1 IP aktif di Kamboja
Menurut protokol
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
Menurut anonimitas
Elite0
Anonim0
Transparan1
Belum diuji0
Menurut kota
Latensi median: 2138 msRata-rata waktu aktif: 53%Proxy tercepat: 2138 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Kamboja
1ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…1100%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Kamboja gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan1IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif53%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median2138ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasTransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Kamboja kumpulan gratis memiliki 1 IP yang berfungsi dihosting oleh ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…. Latensi median sekitar 2138 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 53%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~27% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Kamboja gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Kamboja yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Kamboja gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

FineProxy menyediakan layanan proxy yang luar biasa dengan kecepatan petir, keandalan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Dukungan pelanggan yang responsif mereka memastikan pengalaman yang mulus, menjadikannya solusi ideal untuk kebutuhan browsing yang aman dan efisien.

seo.orchid.kidNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah memiliki pengalaman besar menggunakan FineProxy. Kecepatan dan stabilitas proxy mereka luar biasa, dan mereka menawarkan berbagai pilihan untuk kasus penggunaan yang berbeda. Pengaturan sederhana, dan dukungan pelanggan mereka selalu tersedia dan efisien. Saya sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan solusi proxy yang dapat diandalkan!

Tan NguyenProxyRate, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Saya membeli 2.5m rotated proxy dan menggunakannya menguji, tetapi itu tidak sesuai dengan kebutuhan proyek saya. Juga saya tidak memiliki pengalaman tentang rotated proxy server, alamat IP diubah dengan "permintaan" dan jika saya menggunakannya di browser halaman normal memiliki sekitar 30 HTTP permintaan, dan ini berarti IP charge selama memuat halaman 30 kali... Jadi itu tidak cocok untuk saya dan menulis nama agen obrolan oleh Andrey, dan ingin pengembalian uang, karena saya diperintahkan dan mengetahui tidak cocok untuk saya setelah 30 menit pesanan. Dan saya membaca bahwa pengembalian uang akan diterapkan dalam 24 jam setelah waktu pesanan. Jadi mereka mengatakan itu akan dikembalikan dalam 24 jam dan hari ini saya melihat saya mendapat pengembalian jumlah kartu kredit saya, jadi saya senang untuk dukungan jujur dan situs web.

Murat KTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Stabil, cepat dan dapat diandalkan proxy, dengan harga yang bagus, terima kasih untuk layanan keren. Saya menggunakan layanan Anda selama setengah tahun, tidak pernah mengecewakan server proxy, tanpa keterlambatan dan pekerjaan lambat, dukungan merespon dengan cepat jika ada pertanyaan.

dachi - drunchaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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