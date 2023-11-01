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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Казахстан

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Казахстан для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус31 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионАзия

Живые прокси Казахстан
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Казахстан, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
31 онлайн·Нужно больше? →
31.43.179.246:80
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.27 Mbps
99.9%
1 ч назад
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.24 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.48 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.24 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.34 Mbps
99.7%
1 ч назад
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.01 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.18 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.14 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.12 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.14 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.14 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
877 Kbps
100.0%
1 ч назад
Показано 15 из 31

Снимок пула проксиКазахстан

Что сейчас в живом пуле Казахстан — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 31 активных IP в Казахстан
По протоколу
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
По анонимности
Высокая анонимность0
Анонимный0
Прозрачный31
Не проверено0
По городу
Медианная задержка: 1436 msСредняя доступность: 100%Самый быстрый прокси: 1216 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Казахстан
1Cloudflare London31100%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

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  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Казахстан БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула31Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность100%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1436ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Казахстан бесплатный пул содержит 31 рабочих IP хостятся у Cloudflare London. Медианная задержка около 1436 ms а доступность за последний час 100%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~50% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

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Как часто обновляется бесплатный список прокси Казахстан?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Казахстан не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Казахстан?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

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Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

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Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

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Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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