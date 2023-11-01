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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Indonesia gratis

Daftar aktif proxy publik Indonesia yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status2 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAsia

Proxy Indonesia aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Indonesia gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
2 online·Butuh lebih banyak? →
103.65.237.92:5678
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.11 Mbps
96.8%
1 jam lalu
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 jam lalu
Menampilkan 2 dari 2

Ringkasan kumpulan proxyIndonesia

Isi kumpulan aktif Indonesia saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 2 IP aktif di Indonesia
Menurut protokol
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Menurut anonimitas
Elite1
Anonim0
Transparan1
Belum diuji0
Menurut kota
Central Jakarta1
Latensi median: 5114 msRata-rata waktu aktif: 53%Proxy tercepat: 1614 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Indonesia
1PT Berkah Solusi Teknologi Inf…150%
2PT Telekomunikasi Indonesia150%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Indonesia gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan2IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif53%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median5114ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Indonesia kumpulan gratis memiliki 2 IP yang berfungsi tersebar terutama di Central Jakarta, dihosting oleh PT Berkah Solusi Teknologi Inf… dan PT Telekomunikasi Indonesia. Latensi median sekitar 5114 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 53%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~27% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Indonesia gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Indonesia yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Indonesia gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Jika Anda mencari layanan proxy yang menggabungkan kecepatan, keandalan, dan terjangkau, FineProxy adalah pilihan yang solid. kemudahan penggunaan, koneksi cepat, dan anonimitas yang dapat diandalkan membuatnya ideal untuk segala sesuatu dari penelusuran santai hingga operasi data berskala besar. Sangat direkomendasikan!

sala121maliNorton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Bagus, tapi ada rasa malu karena, aku terhubung ke yang cepat, dan kita bisa memperbaikinya dan kau.

David RichardPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Layanan Procosi umumnya memenuhi tugas-tugasnya, tetapi ada area yang dapat ditingkatkan. Antarmuka mudah digunakan, dan fungsionalitasnya luas. Namun, kecepatan dan dukungan pelanggan dapat menyebabkan beberapa ketidaknyamanan.

HanrikProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan FineProxy jujur cukup baik — dukungan cepat dan banyak lokasi yang berbeda. Satu-satunya kelemahan dari layanan ini adalah batas 600 permintaan proxy. Bagi beberapa orang, ini tidak cukup; mereka ingin lebih banyak, tetapi perusahaan mengatakan, "Ini kebijakan kami".

kristina1999SaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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