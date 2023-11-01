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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Indoneesia puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Indoneesia puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status2 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondAasia

Aktiivsed Indoneesia puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Indoneesia puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
2 võrgus·Kas vajate rohkem? →
103.65.237.92:5678
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.11 Mbps
96.8%
1 t tagasi
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 t tagasi
Kuvatakse 2 of 2

Indoneesia puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Indoneesia reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 2 aktiivset IP-d asukohas Indoneesia
Protokolli järgi
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Anonüümsuse järgi
Elite1
Anonüümsed0
Läbipaistev1
Testimata0
Linna järgi
Central Jakarta1
Mediaanlatentsus: 5114 msKeskmine tööaeg: 53%Kiireim puhverserver: 1614 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Indoneesia aktiivses poolis
1PT Berkah Solusi Teknologi Inf…150%
2PT Telekomunikasi Indonesia150%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vaata hindu →
Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Indoneesia TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus2IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg53%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus5114ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Indoneesia tasuta pargis 2 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Central Jakarta, majutajad PT Berkah Solusi Teknologi Inf… ja PT Telekomunikasi Indonesia. Mediaanlatentsus on umbes 5114 ms ning viimase tunni tööaeg on 53%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~27% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Indoneesia puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Indoneesia puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Indoneesia puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Kui otsite proxy teenust, mis ühendab kiirust, usaldusväärsust ja taskukohastust, on FineProxy kindel valik. Kasutamisvõime, kiire ühendus ja usaldusväärne anonüümsus muudavad selle ideaalseks kõigeks, alates juhuslikust brausimistest kuni suurkohalistele andmeoperatsioonidele. Väga soovitatav!

sala121maliNorton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga hea, aga see on häbiväärne, sest ma olen ühendatud kiirega, ja me saame selle parandada ja sina oled.

David RichardFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Procosi teenistus täidab üldjuhul oma ülesandeid, kuid on vaja parandada. Kasutaja-sõbralik kasutajakõne ja laiad funktsioonid. Kuid kiirus ja klienditeenindus võivad põhjustada teatud ebamugavust.

HanrikProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy teenus on ausalt üsna hea kiire toetus ja palju erinevaid asukohti. Ainus selle teenuse puudus on 600 proxy taotlemise piira. Mõnedel inimestel ei piisa sellest, nad soovivad rohkem, kuid ettevõte ütleb: "See on meie poliitika".

kristina1999SaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

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