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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Singapur

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Singapur para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado3 en línea
Actualizado2 h
RegiónAsia

Proxies Singapur en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Singapur, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
3 en línea·¿Necesita más? →
129.226.93.232:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h
Mostrando 3 de 3

Instantánea del pool de proxies deSingapur

Lo que hay actualmente dentro del pool Singapur en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 3 IPs activos en Singapur
Por protocolo
HTTP3
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Por anonimato
Élite0
Anónimo0
Transparente3
No probado0
Por ciudad
Singapore3
Latencia media: 599 msTiempo medio de actividad: 77%Proxy más rápido: 542 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Singapur
1DigitalOcean133%
2GoDaddy.com133%
3Tencent Building133%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Véase precios →
Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
39%
390 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Singapur gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool3IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad77%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~39%(390 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media599ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoTransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Singapur el pool gratuito tiene 3 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Singapore, hospedado por DigitalOcean y GoDaddy.com. Latencia media está alrededor 599 ms y tiempo de actividad en la última hora es 77%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~39% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Singapur?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Singapur proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Singapur gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Disponibilidad: Proxies excelentes que se mantienen estables entre 3 y 7 días sin interrupciones. Velocidad: Lo bastante rápidos para TikTok, Gmail e iniciar sesión en billeteras de criptomonedas. Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e incluso UDP. Cobertura global: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y más países.

esta bazaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido un cambio de juego. Las velocidades son excelentes, el tiempo de actividad es consistente, y la interfaz es fácil de usar. Cada vez que tenía preguntas, el apoyo respondía rápidamente. Verdaderamente un servicio proxy confiable.

isaac kipropNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Apoyo

Buenos servidores, soporte orientado al cliente, resuelven rápidamente todos los problemas. Bien hecho, te lo recomiendo.

ehawapDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

En general, estoy muy satisfecho. El precio es bajo, pero el producto es excelente. Por favor, la disponibilidad de proxies individuales. Conveniente panel de control, soporte competente y lanzamiento instantáneo, justo después de la compra) Recomiendo a amigos y conocidos, ¡algo genial!)

Ewald AvitusPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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