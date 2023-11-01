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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي سنغافورة المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات سنغافورة العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة3 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات سنغافورة المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات سنغافورة عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
3 متصل·تحتاج المزيد؟ →
129.226.93.232:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 س مضت
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 س مضت
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 س مضت
عرض 3 من 3

لقطة مجموعة بروكسيسنغافورة

ما الموجود حالياً في مجمع سنغافورة الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 3 عنوان IP نشط في سنغافورة
حسب البروتوكول
HTTP3
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
حسب إخفاء الهوية
نخبة0
مجهول0
شفاف3
لم يُختبر0
حسب المدينة
Singapore3
متوسط زمن الوصول: 599 msمتوسط وقت التشغيل: 77%أسرع بروكسي: 542 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ سنغافورة
1DigitalOcean133%
2GoDaddy.com133%
3Tencent Building133%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
39%
390 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات سنغافورة المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع3عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل77%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~39%(390 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول599ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةشفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا سنغافورة يضم المجمع المجاني 3 IP عامل موزّعة غالباً على Singapore, تستضيفها DigitalOcean و GoDaddy.com. متوسط زمن الوصول حوالي 599 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 77%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~39% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي سنغافورة المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من سنغافورة متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات سنغافورة المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

وقت التشغيل: عناوين بروكسي ممتازة تظل مستقرة لمدة 3–7 أيام من دون انقطاع السرعة: سريعة بما يكفي لاستخدام TikTok وGmail وتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة البروتوكولات المدعومة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وحتى UDP التغطية العالمية: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمزيد

esta bazaarSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد غير Fineproxy قواعد اللعبة. السرعات ممتازة، ووقت التشغيل ثابت، والواجهة سهلة الاستخدام. كلما كان لدي أسئلة، استجاب الدعم بسرعة. حقا خدمة وكيل يمكن الاعتماد عليها.

isaac kipropNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

خوادم جيدة ودعم موجه للعملاء وحل جميع المشكلات بسرعة. أحسنت، أوصي به

ehawapDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

بشكل عام، أنا راض جدا. السعر منخفض لكن المنتج ممتاز. يرضي توافر الوكلاء الفردية. لوحة تحكم مريحة ودعم كفء وإطلاق فوري، مباشرة بعد الشراء) أوصي للأصدقاء والمعارف، شيء رائع!)

Ewald Avitusالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء