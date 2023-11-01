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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Singapur

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Singapur-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status3 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-Singapur-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Singapur-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
3 online·Mehr benötigt? →
129.226.93.232:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 Std. her
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 Std. her
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 Std. her
Anzeige 3 von 3

Snapshot desSingapur-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Singapur-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 3 aktive IPs in Singapur
Nach Protokoll
HTTP3
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Nach Anonymität
Hohe Anonymität0
Anonym0
Transparent3
Nicht getestet0
Nach Stadt
Singapore3
Mediane Latenz: 599 msDurchschnittliche Uptime: 77%Schnellster Proxy: 542 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Singapur-Pool vertreten sind
1DigitalOcean133%
2GoDaddy.com133%
3Tencent Building133%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
39%
390 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Singapur-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße3aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime77%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~39%(390 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz599ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieTransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Singapur kostenlose Pool 3 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Singapore, gehostet von DigitalOcean und GoDaddy.com. Die mediane Latenz liegt bei etwa 599 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 77%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~39% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Singapur-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Singapur-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Singapur-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Verfügbarkeit: Ausgezeichnete Proxys, die 3–7 Tage lang ohne Ausfälle stabil bleiben. Geschwindigkeit: Schnell genug für TikTok, Gmail und Anmeldungen bei Krypto-Wallets. Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 und sogar UDP. Globale Abdeckung: USA, Deutschland, Frankreich, Japan und weitere Länder.

esta bazaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy war ein echter Game-Changer. Die Geschwindigkeiten sind ausgezeichnet, die Betriebszeit ist konstant, und die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich. Wann immer ich Fragen hatte, antwortete der Support schnell. Wirklich ein zuverlässiger Proxy-Dienst.

isaac kipropNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Gute Server, kundenorientierter Support, alle Probleme werden schnell gelöst. Gut gemacht, ich empfehle es.

ehawapDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden. Der Preis ist niedrig, aber das Produkt ist ausgezeichnet. Die Verfügbarkeit einzelner Proxys gefällt. Praktisches Bedienfeld, kompetenter Support und sofortiger Start direkt nach dem Kauf) Ich empfehle es Freunden und Bekannten, coole Sache!)

Ewald AvitusInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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