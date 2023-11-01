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Free proxy list

Free Singapore Proxy List

A live, regularly validated list of public Singapore proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status3 online
Updated2 hr ago
RegionAsia

Live Singapore Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Singapore proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
3 online·Need more? →
129.226.93.232:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h ago
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h ago
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h ago
Showing 3 of 3

Singapore proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Singapore pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 3 active IPs in Singapore
By protocol
HTTP3
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
By anonymity
Elite0
Anonymous0
Transparent3
Not tested0
By city
Singapore3
Median latency: 599 msAverage uptime: 77%Fastest proxy: 542 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Singapore pool
1DigitalOcean133%
2GoDaddy.com133%
3Tencent Building133%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
39%
390 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Singapore Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size3IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime77%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~39%(390 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency599ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeTransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Singapore free pool has 3 working IPs spread mostly across Singapore, hosted by DigitalOcean and GoDaddy.com. Median latency is around 599 ms and uptime over the last hour is 77%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~39% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Singapore proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Singapore proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Singapore proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

Uptime: Excellent proxies staying stable for 3–7 days without drops Speed: Fast enough for TikTok, Gmail, and crypto wallet logins Protocols Supported: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, and even UDP Global Coverage: U.S., Germany, France, Japan, and more

esta bazaarSaasHub, Last yearSource

Fineproxy has been a game-changer. Speeds are excellent, uptime is consistent, and the interface is user-friendly. Whenever I had questions, support responded quickly. Truly a dependable proxy service.

isaac kipropNorton Safe Web, Last yearSource

Support

Good servers, customer-oriented support, quickly resolve all issues. Well done, I recommend it

ehawapDieg, 2+ years agoSource

In general, I am very satisfied. The price is low, but the product is excellent. Pleases the availability of individual proxies. Convenient control panel, competent support and instant launch, right after the purchase) I recommend to friends and acquaintances, cool thing!)

Ewald AvitusFineProxy internal platformSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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