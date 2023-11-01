Free North America Proxy List

~ 49 %

Right now the North America free pool has 172 working IPs spread mostly across Ottawa and Roanoke, hosted by Cloudflare and Cloudflare London. Median latency is around 1350 ms and uptime over the last hour is 97%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~49% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.