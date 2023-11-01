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Free North America Proxy List

A live, regularly validated list of public North America proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status172 online
Updated2 hr ago
RegionNorth America

Live North America Proxies
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Free public North America proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

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172 online·Need more? →
98.182.147.97:4145
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
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98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h ago
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h ago
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h ago
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h ago
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 h ago
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 h ago
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 h ago
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 h ago
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 h ago
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 h ago
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 h ago
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h ago
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h ago
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
986 Kbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h ago
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
806 Kbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
885 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
888 Kbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
889 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
887 Kbps
100.0%
1 h ago
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h ago
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 h ago
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
445 Kbps
36.0%
1 h ago
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 h ago
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 h ago
Showing 15 of 172

North America proxy poolsnapshot

What's currently inside the live North America pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 172 active IPs in North America
By protocol
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
By anonymity
Elite12
Anonymous0
Transparent160
Not tested0
By city
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Median latency: 1350 msAverage uptime: 97%Fastest proxy: 603 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live North America pool
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree North America Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size172IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime97%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1350ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeMixed: Elite, TransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the North America free pool has 172 working IPs spread mostly across Ottawa and Roanoke, hosted by Cloudflare and Cloudflare London. Median latency is around 1350 ms and uptime over the last hour is 97%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~49% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free North America proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no North America proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free North America proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

I've been using FineProxy proxy service for several months now and I'm very satisfied with it. High connection speed, reliable data protection and a wide range of locations make it an excellent tool for working on the Internet. I recommend it!

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Support

If you’re looking for high-quality and reliable proxy services, I highly recommend Fineproxy — one of the best providers I’ve ever worked with. Their proxies offer stable connection speeds with virtually no downtime. I mainly use them to bypass restrictions, and the service consistently performs exceptionally well. The website interface is simple and intuitive, making the proxy purchasing process quick and hassle-free. Fineproxy offers a wide range of pricing plans, so it’s easy to find the right solution for any need or budget. Their customer support is responsive and professional — every time I reached out, I received fast and knowledgeable assistance. What I especially appreciate is the transparency of the service: all information about available proxy locations and types (anonymous, elite, etc.) is presented clearly and comprehensively. In conclusion, I can confidently recommend Fineproxy to anyone in need of fast, stable, and secure proxies. The price-to-quality ratio is outstanding, making this service a strong choice in the market.

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Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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