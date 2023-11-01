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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Amerika Utara gratis

Daftar aktif proxy publik Amerika Utara yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status172 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAmerika Utara

Proxy Amerika Utara aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Amerika Utara gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
172 online·Butuh lebih banyak? →
98.182.147.97:4145
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 jam lalu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 jam lalu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 jam lalu
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 jam lalu
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 jam lalu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 jam lalu
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 jam lalu
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 jam lalu
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 jam lalu
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 jam lalu
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 jam lalu
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 jam lalu
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
986 Kbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 jam lalu
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 jam lalu
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
854 Kbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
854 Kbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
806 Kbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
886 Kbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
885 Kbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
888 Kbps
100.0%
1 jam lalu
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
889 Kbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
886 Kbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
886 Kbps
100.0%
1 jam lalu
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 jam lalu
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
879 Kbps
100.0%
1 jam lalu
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
879 Kbps
100.0%
1 jam lalu
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
887 Kbps
100.0%
1 jam lalu
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 jam lalu
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 jam lalu
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States
445 Kbps
36.0%
1 jam lalu
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 jam lalu
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 jam lalu
Menampilkan 15 dari 172

Ringkasan kumpulan proxy AmerikaUtara

Isi kumpulan aktif Amerika Utara saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 172 IP aktif di Amerika Utara
Menurut protokol
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Menurut anonimitas
Elite12
Anonim0
Transparan160
Belum diuji0
Menurut kota
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Latensi median: 1350 msRata-rata waktu aktif: 97%Proxy tercepat: 603 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Amerika Utara
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Amerika Utara gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan172IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif97%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1350ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Amerika Utara kumpulan gratis memiliki 172 IP yang berfungsi tersebar terutama di Ottawa dan Roanoke, dihosting oleh Cloudflare dan Cloudflare London. Latensi median sekitar 1350 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 97%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~49% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Amerika Utara gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Amerika Utara yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Amerika Utara gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya telah menggunakan layanan proxy FineProxy selama beberapa bulan sekarang dan saya sangat puas dengan itu. Kecepatan koneksi yang tinggi, perlindungan data yang dapat diandalkan dan berbagai lokasi membuatnya menjadi alat yang sangat baik untuk bekerja di Internet. Saya merekomendasikannya!

RobertSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sangat bagus i pike harus menggunakan ini sebagai sangat baik dan cepat baik untuk android benar-benar amxing.

rumaripaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Jika Anda mencari layanan proxy berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, saya sangat merekomendasikan FineProxy — salah satu penyedia terbaik yang pernah saya kerjakan. Proxy mereka menawarkan kecepatan koneksi yang stabil dengan hampir tidak ada downtime. Saya terutama menggunakannya untuk menghindari pembatasan, dan layanan secara konsisten bekerja sangat baik. Antarmuka situs web sederhana dan intuitif, membuat proses pembelian proxy cepat dan bebas masalah. FineProxy menawarkan berbagai rencana harga, sehingga mudah untuk menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan atau anggaran apa pun. Dukungan pelanggan mereka responsif dan profesional — setiap kali saya menghubungi, saya menerima bantuan yang cepat dan berpengetahuan. Apa yang saya sukai terutama adalah transparansi layanan: semua informasi tentang lokasi proxy dan jenis proxy yang tersedia (tidak berkualitas, elit, dll.) disajikan secara komprehensif dan komprehensif.

ZeennsDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan sekarang, berdasarkan rekomendasi seorang teman. Ini fantastis! Kecepatan stabil, dukungan merespon dengan cepat, dan harga wajar. Anda dapat mencobanya. Saya tidak menemukan kelemahan, saya senang dengan semuanya, dan saya sangat merekomendasikannya!

farnitinNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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