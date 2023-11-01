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Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Ameryka Północna

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Ameryka Północna do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status172 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionAmeryka Północna

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Ameryka Północna · aktualizacja co 15 minut

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172 online·Potrzebujesz więcej? →
98.182.147.97:4145
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
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500 Mbps
99.97%
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98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 godz. temu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 godz. temu
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 godz. temu
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 godz. temu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 godz. temu
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 godz. temu
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 godz. temu
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 godz. temu
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 godz. temu
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 godz. temu
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 godz. temu
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
986 Kbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 godz. temu
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 godz. temu
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
854 Kbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
854 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
806 Kbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
886 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
885 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
888 Kbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
889 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
886 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
886 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
879 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
879 Kbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
887 Kbps
100.0%
1 godz. temu
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 godz. temu
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 godz. temu
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
445 Kbps
36.0%
1 godz. temu
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 godz. temu
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 172

Przegląd puli proxy — AmerykaPółnocna

Aktualna zawartość puli Ameryka Północna — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 172 aktywnych IP w Ameryka Północna
Wg protokołu
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Według anonimowości
Elite12
Anonimowe0
Transparentne160
Nie testowano0
Według miasta
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Mediana opóźnienia: 1350 msŚredni uptime: 97%Najszybsze proxy: 603 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Ameryka Północna
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Zobacz cennik →
Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Ameryka Północna FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli172Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime97%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia1350ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościMieszane: Wysoka anonimowość, TransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Ameryka Północna darmowa pula zawiera 172 działających IP rozłożonych głównie między Ottawa i Roanoke, hostowane przez Cloudflare i Cloudflare London. Mediana opóźnienia wynosi około 1350 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 97%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~49% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Ameryka Północna?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Ameryka Północna nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Ameryka Północna?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Używam usługi proxy FineProxy od kilku miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolony. Wysoka prędkość połączenia, niezawodna ochrona danych i szeroki wybór lokalizacji czynią ją doskonałym narzędziem do pracy w Internecie. Polecam to!

RobertSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

Korzystam z tej usługi od ponad roku i wszystko zawsze jest w porządku. Wszystko szybko i bez żadnych problemów. Przez cały ten czas nie było żadnej awarii serwera. Personel techniczny jest zawsze pod ręką. Ceny są w pełni adekwatne.

KARLLWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

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farnitinNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów