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無料プロキシリスト

北米の無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開北米プロキシの最新リストです。

ステータス172 オンライン
更新済み2 時間前
地域北米

稼働中の北米プロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、北米の無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
172 オンライン·さらに必要ですか？ →
98.182.147.97:4145
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 時間前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 時間前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 時間前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 時間前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 時間前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 時間前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.57 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.26 Mbps
99.7%
1 時間前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.38 Mbps
99.8%
1 時間前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.29 Mbps
99.7%
1 時間前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 時間前
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 時間前
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
986 Kbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 時間前
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 時間前
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
854 Kbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
854 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
806 Kbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
886 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
885 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
888 Kbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
889 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
886 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
886 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Canada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
879 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
879 Kbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
887 Kbps
100.0%
1 時間前
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 時間前
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 時間前
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States
445 Kbps
36.0%
1 時間前
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 時間前
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Mexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 時間前
表示中 15 ／ 172

北米プロキシプールの概要

現在利用可能な北米プールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 172 有効なIP数： 北米
プロトコル別
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
匿名性別
エリート12
匿名0
透過型160
未テスト0
都市別
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
遅延の中央値: 1350 ms平均稼働率: 97%最速プロキシ: 603 ms

主要ホスティングプロバイダー

北米のライブプールに現在含まれるホスト
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料北米プロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模172IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率97%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値1350ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 北米 無料プールには 172 稼働中のIP 主に以下に分散： OttawaRoanoke, ホスト元： CloudflareCloudflare London. 遅延の中央値は約 1350 ms 、過去1時間の稼働率は 97%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~49% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料の北米プロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

北米のプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料の北米プロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxyのプロキシサービスを数か月利用していますが、とても満足しています。接続速度が速く、データ保護の信頼性も高いうえ、ロケーションが幅広いため、インターネット上で作業するための優れたツールです。おすすめします！

RobertSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

本当に良いです。気に入りました。とても良くて速いので、ぜひ使うべきです。Androidに適していて、本当に最高です。

rumaripaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

サポート

高品質で信頼できるプロキシサービスを探しているなら、これまで利用した中でも最高のプロバイダーの一つであるFineProxyを強くおすすめします。プロキシの接続速度は安定しており、ダウンタイムはほぼありません。主に制限の回避に使っていますが、常に非常に優れた性能を発揮しています。 ウェブサイトのインターフェースはシンプルで直感的なため、プロキシを素早く手間なく購入できます。FineProxyには多種多様な料金プランがあり、どんなニーズや予算にも合うソリューションを簡単に見つけられます。カスタマーサポートは対応が早くプロフェッショナルで、問い合わせるたびに、迅速で知識に基づいた支援を受けられました。 特に評価しているのはサービスの透明性です。利用できるプロキシのロケーションと種類（匿名、エリートなど）に関する情報が、すべて明確かつ包括的に提示されています。 結論として、高速で安定し、安全なプロキシを必要とする方なら誰にでも、FineProxyを自信を持っておすすめできます。価格と品質のバランスは抜群で、市場でも有力な選択肢となっています。

ZeennsDieg, 昨年英語から翻訳ソース

友人に勧められてFineProxyを数か月利用していますが、素晴らしいです！速度は安定し、サポートの返答も早く、価格も妥当です。試してみてください。欠点は一つも見つからず、すべてに満足しているので強くおすすめします！

farnitinNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー