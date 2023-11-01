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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Nordamerika

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Nordamerika-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status172 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionNordamerika

Live-Nordamerika-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

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Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
172 online·Mehr benötigt? →
98.182.147.97:4145
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 Std. her
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 Std. her
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 Std. her
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 Std. her
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 Std. her
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 Std. her
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 Std. her
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 Std. her
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 Std. her
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 Std. her
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 Std. her
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
986 Kbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 Std. her
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 Std. her
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
806 Kbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
885 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
888 Kbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
889 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
887 Kbps
100.0%
1 Std. her
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 Std. her
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 Std. her
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
445 Kbps
36.0%
1 Std. her
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 Std. her
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 Std. her
Anzeige 15 von 172

Snapshot desNordamerika-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Nordamerika-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 172 aktive IPs in Nordamerika
Nach Protokoll
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Nach Anonymität
Hohe Anonymität12
Anonym0
Transparent160
Nicht getestet0
Nach Stadt
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Mediane Latenz: 1350 msDurchschnittliche Uptime: 97%Schnellster Proxy: 603 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Nordamerika-Pool vertreten sind
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Nordamerika-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße172aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime97%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1350ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Nordamerika kostenlose Pool 172 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Ottawa und Roanoke, gehostet von Cloudflare und Cloudflare London. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1350 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 97%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~49% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Nordamerika-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Nordamerika-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Nordamerika-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze den FineProxy-Proxy-Service nun schon seit mehreren Monaten und bin sehr zufrieden damit. Hohe Verbindungsgeschwindigkeit, zuverlässiger Datenschutz und eine große Auswahl an Standorten machen ihn zu einem ausgezeichneten Werkzeug für die Arbeit im Internet. Ich kann ihn empfehlen!

RobertSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wirklich gut, ich mag es, man muss es benutzen, da es sehr gut und schnell ist, gut für Android, wirklich erstaunlich.

rumaripaInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Wenn Sie auf der Suche nach hochwertigen und zuverlässigen Proxy-Diensten sind, kann ich FineProxy wärmstens empfehlen – einen der besten Anbieter, mit denen ich je gearbeitet habe. Die Proxys bieten stabile Verbindungsgeschwindigkeiten und praktisch keine Ausfallzeiten. Ich nutze sie hauptsächlich, um Beschränkungen zu umgehen, und der Dienst liefert durchgehend hervorragende Leistung. Die Website ist einfach und intuitiv aufgebaut, sodass der Kauf von Proxys schnell und unkompliziert ist. FineProxy bietet eine große Auswahl an Tarifen, wodurch sich für jeden Bedarf und jedes Budget leicht die passende Lösung finden lässt. Der Kundensupport reagiert schnell und professionell – bei jeder Anfrage erhielt ich zügige und kompetente Hilfe. Besonders schätze ich die Transparenz des Dienstes: Alle Informationen zu verfügbaren Proxy-Standorten und -Typen (anonym, Elite usw.) werden klar und umfassend dargestellt. Abschließend kann ich FineProxy allen empfehlen, die schnelle, stabile und sichere Proxys benötigen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend, was diesen Dienst zu einer überzeugenden Wahl auf dem Markt macht.

ZeennsDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich nutze FineProxy jetzt schon seit mehreren Monaten, basierend auf der Empfehlung eines Freundes – es ist fantastisch! Die Geschwindigkeit ist stabil, der Support reagiert schnell, und die Preise sind angemessen. Man kann es ausprobieren. Ich habe keine Nachteile gefunden, bin mit allem zufrieden und kann es sehr empfehlen!

farnitinNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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