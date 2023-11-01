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Trạng thái172 trực tuyến
Cập nhật2 giờ trước
Khu vựcBắc Mỹ

Proxy Bắc Mỹ trực tiếp
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Proxy công cộng Bắc Mỹ miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

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172 trực tuyến·Cần thêm? →
98.182.147.97:4145
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 giờ trước
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 giờ trước
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 giờ trước
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 giờ trước
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 giờ trước
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 giờ trước
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 giờ trước
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 giờ trước
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 giờ trước
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 giờ trước
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 giờ trước
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
986 Kbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 giờ trước
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 giờ trước
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
854 Kbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
854 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
806 Kbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
886 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
885 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
888 Kbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
889 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
886 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
886 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
879 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
879 Kbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
887 Kbps
100.0%
1 giờ trước
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 giờ trước
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 giờ trước
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
445 Kbps
36.0%
1 giờ trước
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 giờ trước
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 giờ trước
Hiển thị 15 trên 172

Tổng quan pool proxy BắcMỹ

Hiện có gì trong nhóm Bắc Mỹ trực tiếp — theo giao thức, mức ẩn danh, vị trí và máy chủ.

Cấu phần pool

Cập nhật 100 phút trước· 172 IP đang hoạt động tại Bắc Mỹ
Theo giao thức
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Theo mức ẩn danh
Elite12
Ẩn danh0
Trong suốt160
Chưa kiểm tra0
Theo thành phố
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Độ trễ trung vị: 1350 msThời gian hoạt động trung bình: 97%Proxy nhanh nhất: 603 ms

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng đầu

Máy chủ hiện có trong nhóm trực tiếp Bắc Mỹ
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Proxy cao cấp cho tác vụnặng

Subnet và ASN do FineProxy sở hữu. Trả theo IP, không theo gigabyte. Kích hoạt ngay với đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ.

  • 99.97% yêu cầu thành công tới đích trên mọi vị trí
  • Tối đa 500 Mbps trên mỗi IP
  • Giao thức hỗ trợ: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Xem giá →
Bạn nhận gì với 1,000 yêu cầu

Tỷ lệ phản hồi thành công trên tác vụ thu thập dữ liệu web điển hình — proxy trong bảng trên so với nhóm cao cấp FineProxy.

Miễn phí
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Miễn phí và FineProxy — So sánh thẳngthắn

So sánh cạnh nhau nhóm trực tiếp phía trên với gói cao cấp của FineProxy. Số trong cột «Miễn phí» lấy thẳng từ ảnh chụp trực tiếp.

Thông sốProxy miễn phí Bắc Mỹ MIỄN PHÍFineProxy Premium CAO CẤP
Quy mô pool172Địa chỉ IP đang hoạt động85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
Thời gian hoạt động trung bình97%99.97%SLA
Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Độ trễ trung vị1350ms< 30 ms
Lưu lượng mỗi IP< 2 Mbps (dùng chung)tới 500 Mbps
Kết nối đồng thời1–5 (thường bị chặn)từ 1,500 (tùy gói)
Giao thức hỗ trợHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Bảo đảm ẩn danhHỗn hợp: Ẩn danh cao, Trong suốtChỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
Loại IPProxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốtTrung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
Xác thực× Không — ai cũng dùng được✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
Phiên cố định× Không✓ Tối đa 15 phút (gói xoay vòng)
Chính sách xoay vòng IPTheo giờ (cả danh sách xoay vòng)IP ổn định — làm mới theo yêu cầu (mỗi 8 ngày)
Nguy cơ bị trang đích cấmCao — IP công khai, thường bị lạm dụngThấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
Nguy cơ MITM độc hạiCó thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
Hỗ trợKhông cóChat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
Nhật ký & tuân thủKhông cóNhật ký, hóa đơn, hợp đồng (B2B)
Phù hợp nhấtThử nghiệm một lần, học tập, script sở thíchThu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
Chi phí$0từ $0.07 mỗi IP / tháng

Hiện tại Bắc Mỹ pool miễn phí có 172 IP đang hoạt động phân bố chủ yếu tại OttawaRoanoke, lưu trữ bởi CloudflareCloudflare London. Độ trễ trung vị khoảng 1350 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 97%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~49% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu

Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được.

Dùng FineProxy Premium nếu

Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.

Cấu hình proxy trong 48 giờXem giá →
Danh sách proxy miễn phí Bắc Mỹ được cập nhật bao lâu một lần?

Chúng tôi dựng lại và xác thực nhóm công cộng mỗi 15 phút. Tình trạng sẵn có có thể đổi giữa các lần kiểm tra vì các máy chủ này do bên thứ ba độc lập vận hành.

Điều gì xảy ra khi không có proxy Bắc Mỹ nào trực tuyến?

Trang vẫn mở và tiếp tục kiểm tra nhóm nguồn. Hễ có proxy hoạt động ở lần làm mới sau, nó được thêm tự động; trang không được tạo hay gỡ theo số đếm tạm thời.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí Bắc Mỹ để làm gì?

Proxy công cộng phù hợp để kiểm tra dùng một lần, tra cứu công khai lẻ và xem phản hồi theo khu vực. Không gửi mật khẩu, thông tin thanh toán hay dữ liệu nhạy cảm qua máy chủ công cộng không rõ nguồn.

Khi nào nên dùng nhóm proxy được quản lý?

Dùng nhóm được quản lý cho tự động hóa, phiên đã xác thực, lưu lượng liên tục hoặc quy trình cần thời gian hoạt động ổn định, hỗ trợ và hạ tầng kiểm soát được. So sánh các cấu hình có sẵn trên trang bảng giá.

Proxy miễn phí ở các quốc giakhác

Chọn trang quốc gia cố định khác. Số lượng pool trực tiếp được làm mới mỗi lần cập nhật site.

Hiệu năng cao cấp, được khách hàng xác nhận.

Bốn đánh giá khách hàng phù hợp từ pool đã xác minh, liên kết về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng dịch vụ proxy FineProxy được vài tháng và tôi rất hài lòng với nó. Tốc độ kết nối cao, bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy và nhiều vị trí làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời để làm việc trên Internet. Tôi khuyên bạn nên nó!

RobertSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

Nếu bạn đang tìm kiếm các dịch vụ proxy chất lượng cao và đáng tin cậy, tôi thực sự khuyên dùng Fineproxy — một trong những nhà cung cấp tốt nhất mà tôi từng hợp tác. Proxy của họ cung cấp tốc độ kết nối ổn định và hầu như không có thời gian ngừng hoạt động. Tôi chủ yếu sử dụng chúng để vượt qua các hạn chế và dịch vụ luôn hoạt động rất tốt. Giao diện trang web đơn giản và trực quan, giúp quá trình mua proxy nhanh chóng và không gặp rắc rối. Fineproxy cung cấp nhiều gói giá khác nhau nên bạn có thể dễ dàng tìm được giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu hoặc ngân sách. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ rất nhiệt tình và chuyên nghiệp — mỗi khi tôi liên hệ, tôi đều nhận được sự trợ giúp nhanh chóng và đầy hiểu biết. Điều tôi đặc biệt đánh giá cao là tính minh bạch của dịch vụ: tất cả thông tin về các vị trí và loại proxy có sẵn (ẩn danh, ưu tú, v.v.) đều được trình bày rõ ràng và toàn diện. Tóm lại, tôi có thể tự tin giới thiệu Fineproxy cho bất kỳ ai cần proxy nhanh, ổn định và an toàn. Tỷ lệ giá trên chất lượng là vượt trội, khiến dịch vụ này trở thành một lựa chọn mạnh mẽ trên thị trường.

ZeennsDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

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farnitinNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng