~ 49 %

Attualmente il Nord America pool gratuito contiene 172 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Ottawa e Roanoke, ospitati da Cloudflare e Cloudflare London. La latenza mediana è di circa 1350 ms e l’uptime nell’ultima ora è 97%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~49% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.