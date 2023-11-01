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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Nord America

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Nord America per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato172 online
Aggiornato2 h fa
RegioneNord America

Proxy attivi in Nord America
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Proxy pubblici gratuiti in Nord America, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

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172 online·Ve ne servono altri? →
98.182.147.97:4145
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
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98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h fa
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h fa
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h fa
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h fa
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 h fa
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 h fa
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 h fa
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 h fa
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 h fa
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 h fa
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 h fa
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h fa
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h fa
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
986 Kbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h fa
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h fa
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
806 Kbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
885 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
888 Kbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
889 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
887 Kbps
100.0%
1 h fa
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h fa
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 h fa
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
445 Kbps
36.0%
1 h fa
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 h fa
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 h fa
Visualizzazione 15 di 172

Snapshot del pool proxy in NordAmerica

La composizione attuale del pool attivo in Nord America, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 172 IP attivi in Nord America
Per protocollo
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Per anonimato
Elite12
Anonimo0
Trasparente160
Non testato0
Per città
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Latenza mediana: 1350 msUptime medio: 97%Proxy più veloce: 603 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Nord America
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Nord America GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool172IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio97%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1350ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, TrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Nord America pool gratuito contiene 172 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Ottawa e Roanoke, ospitati da Cloudflare e Cloudflare London. La latenza mediana è di circa 1350 ms e l’uptime nell’ultima ora è 97%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~49% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Nord America?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Nord America è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Nord America?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Uso il servizio proxy FineProxy da diversi mesi e ne sono molto soddisfatto. L'elevata velocità di connessione, la protezione affidabile dei dati e l'ampia scelta di località ne fanno uno strumento eccellente per lavorare su Internet. Lo consiglio!

RobertSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Davvero valida, mi piace. Bisogna usarla: è ottima e veloce, ideale per Android, davvero fantastica.

rumaripaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Se cercate servizi proxy affidabili e di alta qualità, consiglio vivamente FineProxy, uno dei migliori fornitori con cui abbia mai lavorato. I suoi proxy offrono velocità di connessione stabili e praticamente nessun tempo di inattività. Li uso soprattutto per aggirare le restrizioni e il servizio offre sempre prestazioni eccezionali. L'interfaccia del sito è semplice e intuitiva e rende l'acquisto dei proxy rapido e senza complicazioni. FineProxy offre un'ampia gamma di piani tariffari, perciò è facile trovare la soluzione giusta per qualsiasi esigenza o budget. L'assistenza clienti è reattiva e professionale: ogni volta che l'ho contattata, ho ricevuto aiuto rapido e competente. Apprezzo in particolare la trasparenza del servizio: tutte le informazioni sulle località e sui tipi di proxy disponibili, anonimi, elite e così via, sono presentate in modo chiaro ed esauriente. In conclusione, posso consigliare con sicurezza FineProxy a chiunque abbia bisogno di proxy veloci, stabili e sicuri. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e rende questo servizio una scelta forte sul mercato.

ZeennsDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Uso FineProxy da diversi mesi su consiglio di un amico ed è fantastico! La velocità è stabile, l'assistenza risponde prontamente e i prezzi sono ragionevoli. Potete provarlo. Non ho trovato alcun difetto, sono soddisfatto di tutto e lo consiglio vivamente!

farnitinNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti