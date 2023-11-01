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Liste de proxys gratuits

Liste de proxys gratuits — Amérique du Nord

Une liste active et régulièrement validée de proxys publics (Amérique du Nord), destinée aux tests, aux requêtes ponctuelles et aux flux de développement.

Statut172 en ligne
Mis à jour2 h auparavant
RégionAmérique du Nord

Proxys actifs
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Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
172 en ligne·Besoin de plus ? →
98.182.147.97:4145
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h auparavant
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h auparavant
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 h auparavant
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 h auparavant
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 h auparavant
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 h auparavant
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 h auparavant
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 h auparavant
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 h auparavant
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h auparavant
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h auparavant
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
986 Kbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h auparavant
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h auparavant
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
806 Kbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
885 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
888 Kbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
889 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
887 Kbps
100.0%
1 h auparavant
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h auparavant
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 h auparavant
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
445 Kbps
36.0%
1 h auparavant
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 h auparavant
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 h auparavant
Affichage 15 sur 172

Aperçu du pool de proxys — Amérique duNord

Contenu actuel du pool actif — Amérique du Nord — par protocole, anonymat, emplacement et hôte.

Composition du pool

Mis à jour 100 minutes auparavant· 172 IP actives en Amérique du Nord
Par protocole
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Par anonymat
Élite12
Anonyme0
Transparent160
Non testé0
Par ville
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Latence médiane: 1350 msDisponibilité moyenne: 97%Proxy le plus rapide: 603 ms

Principaux hébergeurs

Hôtes actuellement représentés dans le pool actif de Amérique du Nord
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Des proxys premium pour les charges de travailexigeantes

Sous-réseaux et ASN propres à FineProxy. Payez par IP, et non par gigaoctet. Activation instantanée avec garantie de remboursement sous 24 heures.

  • 99.97% requêtes abouties vers votre cible depuis tous les emplacements
  • Jusqu’à 500 Mbps sur chaque IP
  • Protocoles pris en charge : HTTP, point de terminaison HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Voir les tarifs →
Résultats sur 1 000 requêtes

Taux de réponses réussies pour une tâche de scraping habituelle — proxys du tableau ci-dessus comparés au pool premium FineProxy.

Gratuit
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratuit ou FineProxy — comparaisontransparente

Comparaison du pool actif ci-dessus avec l’offre premium de FineProxy. Les chiffres de la colonne « Gratuit » proviennent directement de l’aperçu en temps réel.

ParamètreProxys gratuits — Amérique du Nord GRATUITFineProxy Premium PREMIUM
Taille du pool172IP actives85,000+IP réparties sur plus de 30 emplacements
Disponibilité moyenne97%99.97%SLA
Taux de réponses réussies(pour 1 000 requêtes)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latence médiane1350ms< 30 ms
Débit par IP< 2 Mbit/s (partagé)jusqu’à 500 Mbit/s
Connexions simultanées1 à 5 (souvent bloqués)à partir de 1 500 (selon l’offre)
Protocoles pris en chargeHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantie d’anonymatMixte: Anonymat élevé, TransparentAnonymat élevé uniquement — aucune fuite IP ou DNS
Type d’IPCentre de données public + résidentiel transparentCentre de données, ASN et sous-réseaux propres
Authentification× Aucune — tout le monde peut les utiliser✓ Liste d’IP autorisées + identifiant/mot de passe
Sessions persistantes× Non✓ Jusqu’à 15 min (offres rotatives)
Politique de rotation des IPToutes les heures (toute la liste change)IP stables — renouvellement à la demande (tous les 8 jours)
Risque de bannissement par le site cibleÉlevé — les IP sont publiques et souvent utilisées abusivementFaible — bonne réputation, sous-réseaux propres
Risque d’attaque MITM malveillantePossible — les proxys ouverts peuvent intercepter le trafic✓ Aucune — votre infrastructure dédiée
AssistanceAucuneChat en direct, e-mail et tickets avec des ingénieurs, 24 h/24 et 7 j/7
Journaux et conformitéAucuneJournaux, factures et contrats (B2B)
Idéal pourTests ponctuels, apprentissage et scripts personnelsScraping, vérification publicitaire, SEO, SMM, étude de marché et bots pour sneakers
Coût$0à partir de 0,07 $ par IP/mois

En ce moment, le Amérique du Nord le pool gratuit compte 172 IP fonctionnelles principalement réparties entre Ottawa et Roanoke, hébergé par Cloudflare et Cloudflare London. La latence médiane est d’environ 1350 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 97%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~49% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.

Utilisez la liste gratuite si

Vous découvrez le fonctionnement des proxys, effectuez des contrôles manuels ponctuels ou testez un seul point de terminaison pour lequel 5 à 10 tentatives sont acceptables.

Utilisez FineProxy Premium si

Vous effectuez du scraping en continu, surveillez les SERP, gérez des campagnes publicitaires ou exécutez une charge de production qui ne tolère pas un taux d’échec supérieur à 5 %.

Configurer des proxys pour 48 heuresVoir les tarifs →
À quelle fréquence la liste de proxys gratuits — Amérique du Nord — est-elle mise à jour ?

Nous reconstruisons et validons le pool public toutes les 15 minutes. La disponibilité peut changer entre les contrôles, car ces serveurs sont exploités par des tiers indépendants.

Que se passe-t-il lorsqu’aucun proxy n’est en ligne pour la localisation Amérique du Nord ?

La page reste disponible et continue à vérifier le pool source. Dès qu’un proxy fonctionnel apparaît lors de la prochaine actualisation, il est ajouté automatiquement ; la page n’est jamais créée ou supprimée en fonction d’un nombre temporaire.

À quoi peuvent servir les proxys gratuits pour la localisation Amérique du Nord ?

Les proxys publics conviennent aux tests jetables, aux consultations publiques ponctuelles et à la vérification de réponses localisées. N’envoyez jamais de mots de passe, de données de paiement ou d’autres informations sensibles via un serveur public inconnu.

Quand faut-il plutôt utiliser un pool de proxys géré ?

Utilisez un pool géré pour l’automatisation, les sessions authentifiées, le trafic continu ou tout flux nécessitant une disponibilité prévisible, une assistance et une infrastructure contrôlée. Comparez les configurations disponibles sur la page des tarifs.

Proxys gratuits dans d’autrespays

Choisissez une autre page de pays permanente. Le nombre de proxys actifs est actualisé à chaque mise à jour du site.

Performances premium, vérifié par les clients.

Quatre avis clients pertinents issus de notre pool vérifié, avec un lien vers leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

Je travaille avec ce service depuis plus d'un an et tout va toujours bien. Tout cela rapidement et sans aucun problème. Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de baisse du serveur. Le personnel technique est toujours à portée de main. Les prix sont tout à fait adéquats.

KARLLPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients