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Бесплатный список прокси Северная Америка

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Обновлено2 ч назад
РегионСеверная Америка

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Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
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98.182.147.97:4145
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
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98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 ч назад
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 ч назад
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 ч назад
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 ч назад
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 ч назад
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 ч назад
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 ч назад
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 ч назад
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 ч назад
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 ч назад
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 ч назад
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
986 Kbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 ч назад
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 ч назад
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
854 Kbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
854 Kbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
806 Kbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
886 Kbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
885 Kbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
888 Kbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
889 Kbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
886 Kbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
886 Kbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
879 Kbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
879 Kbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
887 Kbps
100.0%
1 ч назад
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 ч назад
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 ч назад
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States
445 Kbps
36.0%
1 ч назад
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 ч назад
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 ч назад
Показано 15 из 172

Снимок пула прокси СевернаяАмерика

Что сейчас в живом пуле Северная Америка — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 172 активных IP в Северная Америка
По протоколу
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
По анонимности
Высокая анонимность12
Анонимный0
Прозрачный160
Не проверено0
По городу
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Медианная задержка: 1350 msСредняя доступность: 97%Самый быстрый прокси: 603 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Северная Америка
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Северная Америка БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула172Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность97%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1350ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Северная Америка бесплатный пул содержит 172 рабочих IP в основном распределены по Ottawa и Roanoke, хостятся у Cloudflare и Cloudflare London. Медианная задержка около 1350 ms а доступность за последний час 97%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~49% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

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вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

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Как часто обновляется бесплатный список прокси Северная Америка?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Северная Америка не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Северная Америка?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

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Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

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Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь FineProxy уже 5 месяца и полностью доволен. Сервис предлагает быструю и стабильную работу, а также доступные цены. Поддержка клиентов всегда на высоте. Однозначно рекомендую этот прокси-сервис!

DarrelВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Поддержка

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

FlavieВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!

ANATTTOLLDieg, В этом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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