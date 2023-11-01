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무료 북아메리카 프록시 목록

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상태172 온라인
업데이트2 시간 전
지역북아메리카

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PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States
2.69 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States
2.86 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 시간 전
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 시간 전
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States
2.82 Mbps
76.8%
1 시간 전
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States
2.77 Mbps
76.8%
1 시간 전
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States
1.68 Mbps
76.8%
1 시간 전
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States
2.06 Mbps
49.6%
1 시간 전
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.55 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.57 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.56 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.26 Mbps
99.7%
1 시간 전
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.38 Mbps
99.8%
1 시간 전
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.49 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.49 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.29 Mbps
99.7%
1 시간 전
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.43 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 시간 전
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 시간 전
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
986 Kbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 시간 전
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.15 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.18 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.19 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.14 Mbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.14 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.15 Mbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.15 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.15 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 시간 전
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.03 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.16 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.16 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.16 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
1.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
854 Kbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
854 Kbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
806 Kbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
886 Kbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
885 Kbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
888 Kbps
100.0%
1 시간 전
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
889 Kbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
886 Kbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
886 Kbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Canada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 시간 전
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
879 Kbps
100.0%
1 시간 전
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
879 Kbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
887 Kbps
100.0%
1 시간 전
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 시간 전
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트United States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 시간 전
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States
445 Kbps
36.0%
1 시간 전
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 시간 전
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Mexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 시간 전
표시 15 / 172

북아메리카 프록시 풀스냅샷

현재 북아메리카 실시간 풀의 구성을 프로토콜, 익명성, 위치 및 호스트별로 확인하십시오.

풀 구성

업데이트 100 분 전· 172 활성 IP: 북아메리카
프로토콜별
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
익명성별
엘리트12
익명0
투명160
테스트되지 않음0
도시별
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
중앙 지연 시간: 1350 ms평균 업타임: 97%가장 빠른 프록시: 603 ms

주요 호스팅 제공업체

현재 실시간 북아메리카 풀에 포함된 호스트
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

중요한 워크로드를 위한 프리미엄프록시

FineProxy가 소유한 서브넷과 ASN을 제공합니다. 기가바이트가 아닌 IP 단위로 결제하며, 즉시 활성화와 24시간 환불 보장을 지원합니다.

  • 99.97% 모든 위치에서 대상에 성공한 요청
  • 각 IP에서 최대 500 Mbps
  • 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
요금 보기 →
1,000회 요청 결과

일반적인 스크래핑 작업의 요청 성공률 — 위 표의 프록시와 FineProxy 프리미엄 풀을 비교합니다.

무료
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

무료 프록시와 FineProxy — 솔직한비교

위 실시간 풀과 FineProxy 프리미엄 서비스를 나란히 비교합니다. «무료» 열의 수치는 실시간 스냅샷에서 직접 가져옵니다.

항목무료 북아메리카 프록시 무료FineProxy 프리미엄 프리미엄
풀 크기172IP(실시간)85,000+30곳 이상 위치의 IP
평균 업타임97%99.97%SLA
요청 성공률(1,000회 요청 기준)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
중앙 지연 시간1350ms< 30 ms
IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장혼합: 높은 익명성, 투명높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 북아메리카 무료 풀에는 172 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: OttawaRoanoke, 호스팅 제공자: CloudflareCloudflare London. 중앙 지연 시간은 약 1350 ms 이며 지난 1시간 업타임은 97%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~49% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
무료 북아메리카 프록시 목록은 얼마나 자주 업데이트됩니까?

15분마다 공개 풀을 다시 구성하고 검증합니다. 서버가 독립적인 제3자에 의해 운영되므로 확인 사이에 가용성이 달라질 수 있습니다.

온라인 상태인 북아메리카 프록시가 없으면 어떻게 됩니까?

페이지는 계속 제공되며 소스 풀을 지속적으로 확인합니다. 다음 갱신에서 작동하는 프록시가 확인되는 즉시 자동으로 추가되며 일시적인 개수에 따라 페이지가 생성되거나 삭제되지 않습니다.

무료 북아메리카 프록시는 어디에 사용할 수 있습니까?

공개 프록시는 일회성 테스트, 공개 정보 조회 및 지역별 응답 확인에 적합합니다. 알 수 없는 공개 서버를 통해 비밀번호, 결제 정보 또는 기타 민감한 데이터를 전송하지 마십시오.

관리형 프록시 풀은 언제 사용해야 합니까?

자동화, 인증 세션, 지속적인 트래픽 또는 예측 가능한 업타임, 지원 및 관리형 인프라가 필요한 워크플로에는 관리형 풀을 사용하십시오. 사용 가능한 구성을 확인하려면 요금 페이지.

다른 국가의 무료프록시

다른 국가의 고정 페이지를 선택하십시오. 실시간 풀 개수는 사이트를 업데이트할 때마다 갱신됩니다.

프리미엄 성능, 고객이 검증했습니다.

검증된 리뷰 풀에서 선별한 관련 고객 리뷰 4개를 원문 출처와 함께 제공합니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

몇 달째 FineProxy 프록시 서비스를 사용하고 있으며 매우 만족합니다. 빠른 연결 속도, 신뢰할 수 있는 데이터 보호, 폭넓은 위치 선택 덕분에 인터넷 작업을 위한 훌륭한 도구입니다. 추천합니다!

RobertSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

정말 좋고 마음에 듭니다. 아주 좋고 빠르니 꼭 사용해야 합니다. Android에 좋고 정말 놀랍습니다.

rumaripaFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

지원

고품질의 믿을 수 있는 프록시 서비스를 찾는다면 제가 이용해 본 최고의 업체 중 하나인 Fineproxy를 강력히 추천합니다. 프록시는 다운타임이 사실상 전혀 없이 안정적인 연결 속도를 제공합니다. 저는 주로 제한을 우회하는 데 사용하는데 서비스가 한결같이 탁월한 성능을 발휘합니다. 웹사이트 인터페이스가 간단하고 직관적이어서 프록시 구매 과정이 빠르고 번거롭지 않습니다. Fineproxy는 다양한 요금제를 제공하므로 어떤 요구나 예산에도 맞는 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 고객 지원팀은 신속하고 전문적이며, 문의할 때마다 빠르고 전문 지식이 풍부한 도움을 받았습니다. 제가 특히 높이 평가하는 점은 서비스의 투명성입니다. 이용 가능한 프록시 지역과 유형(익명, 엘리트 등)에 관한 모든 정보가 명확하고 포괄적으로 제시됩니다. 결론적으로 빠르고 안정적이며 안전한 프록시가 필요한 누구에게나 Fineproxy를 자신 있게 추천합니다. 가격 대비 품질이 뛰어나 시장에서 강력한 선택지입니다.

ZeennsDieg, 작년영어에서 번역됨출처

친구의 추천으로 몇 달째 FineProxy를 사용하고 있는데 정말 환상적입니다! 속도는 안정적이고 지원팀은 신속하게 답하며 가격도 합리적입니다. 한번 사용해 보셔도 좋습니다. 단점을 찾지 못했고 모든 면에서 만족하며 강력히 추천합니다!

farnitinNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰