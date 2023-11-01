جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي أمريكا الشمالية المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات أمريكا الشمالية العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة172 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأمريكا الشمالية

بروكسيات أمريكا الشمالية المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات أمريكا الشمالية عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
172 متصل·تحتاج المزيد؟ →
98.182.147.97:4145
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 س مضت
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 س مضت
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 س مضت
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 س مضت
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 س مضت
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 س مضت
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 س مضت
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 س مضت
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 س مضت
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 س مضت
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 س مضت
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
986 Kbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 س مضت
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 س مضت
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
806 Kbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
888 Kbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
889 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
879 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
879 Kbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
887 Kbps
100.0%
1 س مضت
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 س مضت
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 س مضت
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
445 Kbps
36.0%
1 س مضت
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 س مضت
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 س مضت
عرض 15 من 172

لقطة مجموعة بروكسي أمريكاالشمالية

ما الموجود حالياً في مجمع أمريكا الشمالية الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 172 عنوان IP نشط في أمريكا الشمالية
حسب البروتوكول
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
حسب إخفاء الهوية
نخبة12
مجهول0
شفاف160
لم يُختبر0
حسب المدينة
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
متوسط زمن الوصول: 1350 msمتوسط وقت التشغيل: 97%أسرع بروكسي: 603 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ أمريكا الشمالية
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات أمريكا الشمالية المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع172عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل97%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1350ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا أمريكا الشمالية يضم المجمع المجاني 172 IP عامل موزّعة غالباً على Ottawa و Roanoke, تستضيفها Cloudflare و Cloudflare London. متوسط زمن الوصول حوالي 1350 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 97%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~49% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي أمريكا الشمالية المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من أمريكا الشمالية متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات أمريكا الشمالية المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

أستخدم خدمة الوكيل FineProxy منذ عدة أشهر وأنا راضٍ جدًا عنها. سرعة الاتصال العالية والحماية الموثوقة للبيانات ومجموعة واسعة من المواقع تجعلها أداة ممتازة للعمل على الإنترنت. أنا أوصي به!

RobertSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

جيد حقًا، يجب أن أستخدم هذا باعتباره جيدًا جدًا وسريعًا وجيدًا لنظام Android حقًا.

rumaripaالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

إذا كنت تبحث عن خدمات بروكسي عالية الجودة وموثوقة، فإنني أوصي بشدة بـ Fineproxy – أحد أفضل مقدمي الخدمات الذين عملت معهم على الإطلاق. يوفر الوكلاء الخاصون بهم سرعات اتصال مستقرة دون أي توقف تقريبًا. أنا أستخدمها بشكل أساسي لتجاوز القيود، والخدمة دائمًا ما تعمل بشكل جيد للغاية. واجهة الموقع بسيطة وبديهية، مما يجعل عملية شراء الوكيل سريعة وخالية من المتاعب. تقدم Fineproxy مجموعة واسعة من خطط التسعير، لذلك من السهل العثور على الحل المناسب لأي حاجة أو ميزانية. يتميز دعم العملاء لديهم بالاستجابة والاحترافية - وفي كل مرة تواصلت معهم، تلقيت مساعدة سريعة ومفيدة. ما أقدره بشكل خاص هو شفافية الخدمة: يتم تقديم جميع المعلومات حول مواقع وأنواع الوكيل المتاحة (مجهول، النخبة، وما إلى ذلك) بشكل واضح وشامل. في الختام، يمكنني أن أوصي بثقة بـ Fineproxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء سريعين ومستقرين وآمنين. نسبة السعر إلى الجودة رائعة، مما يجعل هذه الخدمة خيارًا قويًا في السوق.

ZeennsDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم FineProxy منذ عدة أشهر، بناءً على توصية أحد الأصدقاء، إنه رائع! السرعة مستقرة والدعم يستجيب بسرعة والأسعار معقولة. يمكنك تجربتها. لم أجد أي سلبيات، أنا سعيد بكل شيء، وأوصي به بشدة!

farnitinNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء