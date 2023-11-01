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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Norteamérica

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Norteamérica para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado172 en línea
Actualizado2 h
RegiónNorteamérica

Proxies Norteamérica en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Norteamérica, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
172 en línea·¿Necesita más? →
98.182.147.97:4145
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 h
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 h
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 h
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 h
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 h
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 h
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 h
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 h
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 h
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
986 Kbps
100.0%
1 h
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
806 Kbps
100.0%
1 h
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 h
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
885 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
888 Kbps
100.0%
1 h
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
889 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 h
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
887 Kbps
100.0%
1 h
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 h
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
445 Kbps
36.0%
1 h
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 h
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 h
Mostrando 15 de 172

Instantánea del pool de proxies deNorteamérica

Lo que hay actualmente dentro del pool Norteamérica en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 172 IPs activos en Norteamérica
Por protocolo
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Por anonimato
Élite12
Anónimo0
Transparente160
No probado0
Por ciudad
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Latencia media: 1350 msTiempo medio de actividad: 97%Proxy más rápido: 603 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Norteamérica
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Norteamérica gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool172IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad97%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1350ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Norteamérica el pool gratuito tiene 172 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Ottawa y Roanoke, hospedado por Cloudflare y Cloudflare London. Latencia media está alrededor 1350 ms y tiempo de actividad en la última hora es 97%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~49% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Norteamérica?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Norteamérica proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Norteamérica gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

He estado usando el servicio proxy FineProxy durante varios meses y estoy muy satisfecho con ello. Alta velocidad de conexión, protección de datos fiable y una amplia gama de ubicaciones lo convierten en una excelente herramienta para trabajar en Internet. ¡Lo recomiendo!

RobertSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Realmente bueno me pica debe utilizar esto como muy bueno y rápido bueno para android amxing realmente.

rumaripaPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Apoyo

Si usted está buscando servicios proxy de alta calidad y confiables, recomiendo altamente FineProxy — uno de los mejores proveedores con los que he trabajado. Sus proxies ofrecen velocidades de conexión estables sin prácticamente ningún tiempo de inactividad. Las utilizo principalmente para eludir las restricciones, y el servicio siempre funciona excepcionalmente bien. La interfaz del sitio web es simple e intuitiva, haciendo que el proceso de compra de proxy rápido y sin problemas. FineProxy ofrece una amplia gama de planes de precios, por lo que es fácil encontrar la solución adecuada para cualquier necesidad o presupuesto. Su atención al cliente es receptiva y profesional: cada vez que me puse en contacto con él, recibí una asistencia rápida y bien informada. Lo que aprecio especialmente es la transparencia del servicio: toda la información sobre las ubicaciones y tipos proxy disponibles (anónimos, élite, etc.) se presenta de forma clara y exhaustiva. En conclusión, puedo recomendar con confianza FineProxy a cualquier persona que necesite proxies rápidos, estables y seguros. La relación precio-calidad es excepcional, haciendo de este servicio una opción fuerte en el mercado.

ZeennsDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Llevo varios meses usando FineProxy, basado en la recomendación de un amigo, ¡es fantástico! La velocidad es estable, el soporte responde rápidamente, y los precios son razonables. Puedes probarlo. No he encontrado ningún inconveniente, estoy contento con todo, y lo recomiendo encarecidamente!

farnitinNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes