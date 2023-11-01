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免费代理列表

北美洲免费代理列表

定期验证的实时北美洲公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态172 在线
已更新2 小时前
地区北美洲

实时北美洲代理
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免费的北美洲公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

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172 在线·需要更多？ →
98.182.147.97:4145
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 小时前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 小时前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.82 Mbps
76.8%
1 小时前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.77 Mbps
76.8%
1 小时前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
1.68 Mbps
76.8%
1 小时前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States
2.06 Mbps
49.6%
1 小时前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.57 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.26 Mbps
99.7%
1 小时前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.38 Mbps
99.8%
1 小时前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.29 Mbps
99.7%
1 小时前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 小时前
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 小时前
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
986 Kbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 小时前
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.18 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.19 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.14 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.14 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 小时前
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.03 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
854 Kbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
854 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
806 Kbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
886 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
885 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
888 Kbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
889 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
886 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
886 Kbps
100.0%
1 小时前
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Canada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
879 Kbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
879 Kbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
887 Kbps
100.0%
1 小时前
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 小时前
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英United States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 小时前
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States
445 Kbps
36.0%
1 小时前
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 小时前
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Mexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 小时前
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北美洲代理池概况

当前实时北美洲代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 172 个活跃 IP，位于 北美洲
按协议
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
按匿名性
精英12
匿名0
透明160
未测试0
按城市
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
延迟中位数: 1350 ms平均可用率: 97%最快代理: 603 ms

主要托管服务商

当前在实时北美洲代理池中出现的托管服务商
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费北美洲代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模172个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率97%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数1350ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 北美洲 免费代理池包含 172 个可用 IP 主要分布于 OttawaRoanoke, 托管方 CloudflareCloudflare London. 延迟中位数约为 1350 ms ，过去一小时的可用率为 97%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~49% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费北美洲代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有北美洲代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费北美洲代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我已经使用FineProxy代理服务几个月了，非常满意。高速连接、可靠的数据保护以及广泛的地点，使其成为互联网工作的极佳工具。我推荐！

RobertSaasHub, 去年译自英语来源

我用得非常好，它一定用得很好，速度快，非常适合android真正的攻击。

rumaripaFineProxy 内部平台译自英语来源

支持

如果你在寻找高质量且可靠的代理服务，我强烈推荐FineProxy——这是我合作过的最佳服务提供商之一。他们的代理服务器提供稳定的连接速度，几乎没有停机。我主要用它们来绕过限制，服务表现一直非常出色。 网站界面简洁直观，使代理购买过程快速且无忧。FineProxy提供多种定价方案，因此轻松找到适合任何需求或预算的解决方案。他们的客服响应迅速且专业——每次联系我，都得到了快速且专业的帮助。 我特别欣赏的是服务的透明度：所有关于可用代理位置和类型（匿名、精英等）的信息都清晰且全面地呈现。 总之，我可以自信地推荐FineProxy给任何需要快速、稳定且安全的代理的人。其性价比卓越，使该服务成为市场上的有力选择。

ZeennsDieg, 去年译自英语来源

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farnitinNorton Safe Web, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价