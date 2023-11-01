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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Põhja-Ameerika puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Põhja-Ameerika puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status172 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondPõhja-Ameerika

Aktiivsed Põhja-Ameerika puhverserverid
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Tasuta avalikud Põhja-Ameerika puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
172 võrgus·Kas vajate rohkem? →
98.182.147.97:4145
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 t tagasi
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 t tagasi
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 t tagasi
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 t tagasi
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 t tagasi
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 t tagasi
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 t tagasi
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 t tagasi
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 t tagasi
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 t tagasi
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 t tagasi
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
986 Kbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 t tagasi
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 t tagasi
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
806 Kbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
888 Kbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
889 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
879 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
879 Kbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
887 Kbps
100.0%
1 t tagasi
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 t tagasi
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 t tagasi
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
445 Kbps
36.0%
1 t tagasi
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 t tagasi
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 t tagasi
Kuvatakse 15 of 172

Põhja-Ameerika puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Põhja-Ameerika reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 172 aktiivset IP-d asukohas Põhja-Ameerika
Protokolli järgi
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Anonüümsuse järgi
Elite12
Anonüümsed0
Läbipaistev160
Testimata0
Linna järgi
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Mediaanlatentsus: 1350 msKeskmine tööaeg: 97%Kiireim puhverserver: 603 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Põhja-Ameerika aktiivses poolis
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vaata hindu →
Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Põhja-Ameerika TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus172IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg97%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1350ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Põhja-Ameerika tasuta pargis 172 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Ottawa ja Roanoke, majutajad Cloudflare ja Cloudflare London. Mediaanlatentsus on umbes 1350 ms ning viimase tunni tööaeg on 97%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~49% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Põhja-Ameerika puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Põhja-Ameerika puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Põhja-Ameerika puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

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Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Ma olen juba mitu kuud FineProxy proxy teenust kasutanud ja olen sellega väga rahul. Kõrge ühendustõhusus, usaldusväärne andmekaitsemine ja laialdased asukohad muudavad seda Internetis töötamise suurepäraseks vahendiks. Ma soovitan seda!

RobertSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma arvan, et see on väga hea ja kiire ja hea Androidi jaoks.

rumaripaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Kui otsite kvaliteetseid ja usaldusväärseid proxy-teenuseid, soovitan väga FineProxy't üks parimaid pakkujaid, kellega olen kunagi töötanud. Nende proxy'id pakuvad stabiilset ühendust peaaegu ilma katkestumiseta. Ma kasutan neid peamiselt piiranguid kõrvalehoidmiseks ja teenus toimib pidevalt erandlikult hästi. Veebilehel on lihtne ja intuitiivne, mis muudab proxy ostmise protsessi kiireks ja keeruliseks. FineProxy pakub laia valikut hinnaplaanid, nii et on lihtne leida õige lahendus igale vajadusele või eelarvele. Nende klienditeenindus on vastuvõetav ja professionaalne. See, mida ma eriti hindan, on teenuse läbipaistvus: kogu teave saadaval olevate proxy-kohtade ja -tüüpide (anonüümne, eliit jne) kohta esitatakse selgelt ja põhjalikult. Lõppude lõpuks võin FineProxy kindlalt soovitada kõigile, kes vajavad kiired, stabiilsed ja turvalised proxy'd. Hinnakvaliteedi ja kvaliteedi vaheline suhe on suurepärane, mistõttu on kõnealune teenus turul tugev valik.

ZeennsDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen juba mitu kuud FineProxy't kasutanud, sõbra soovituse põhjal. See on fantastiline! Kiirus on stabiilne, toetus reageerib kiiresti ja hinnad on mõistlikud. Sa võid proovida. Ma ei leidnud puudusi, olen kõigest rahul ja soovitan seda väga!

farnitinNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

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