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Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de América do Norte

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de América do Norte para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado172 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoAmérica do Norte

Proxies ativos de América do Norte
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de América do Norte, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
172 online·Precisa de mais? →
98.182.147.97:4145
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h atrás
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h atrás
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 h atrás
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 h atrás
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 h atrás
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 h atrás
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 h atrás
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 h atrás
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 h atrás
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h atrás
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h atrás
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
986 Kbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h atrás
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h atrás
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
806 Kbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
885 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
888 Kbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
889 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
887 Kbps
100.0%
1 h atrás
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h atrás
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 h atrás
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States
445 Kbps
36.0%
1 h atrás
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 h atrás
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 h atrás
Exibindo 15 de 172

Visão geral do pool de proxies de América doNorte

O que há no pool ativo de América do Norte — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 172 IPs ativos em América do Norte
Por protocolo
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Por anonimato
Alto anonimato12
Anônimo0
Transparente160
Não testado0
Por cidade
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Latência mediana: 1350 msDisponibilidade média: 97%Proxy mais rápido: 603 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de América do Norte
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de América do Norte GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool172IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média97%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana1350ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o América do Norte o pool grátis tem 172 IPs funcionais distribuídos principalmente por Ottawa e Roanoke, hospedado por Cloudflare e Cloudflare London. A latência mediana é de aproximadamente 1350 ms e a disponibilidade na última hora é de 97%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~49% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de América do Norte é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de América do Norte online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de América do Norte?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu tenho usado o serviço de proxy FineProxy por vários meses e estou muito satisfeito com ele. Alta velocidade de conexão, proteção de dados confiável e uma ampla gama de locais tornam-no uma excelente ferramenta para trabalhar na Internet. Eu recomendo!

RobertSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Eu tenho trabalhado com este serviço por mais de um ano e tudo está sempre bem. Tudo rápido e sem problemas. Por todo este tempo, não houve uma queda no servidor. A equipe técnica está sempre à mão. Os preços são totalmente adequados.

KARLLPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Se você está procurando serviços proxy de alta qualidade e confiáveis, eu recomendo altamente Fineproxy — um dos melhores fornecedores que já trabalhei com. Seus proxys oferecem velocidades de conexão estáveis com praticamente nenhum tempo de inatividade. Eu principalmente usá-los para evitar restrições, e o serviço executa de forma excepcionalmente boa. A interface do site é simples e intuitiva, tornando o processo de compra proxy rápido e sem problemas. Fineproxy oferece uma ampla gama de planos de preços, por isso é fácil encontrar a solução certa para qualquer necessidade ou orçamento. O suporte ao cliente é responsivo e profissional — cada vez que eu alcanço, recebi assistência rápida e conhecimento. O que eu aprecio especialmente é a transparência do serviço: todas as informações sobre os locais e tipos de proxy disponíveis (anonimo, elite, etc.) é apresentado claramente e abrangentemente. Em conclusão, posso recomendar confiantemente Fineproxy a qualquer pessoa que precise de proxys rápido, estável e seguro. A relação preço-qualidade é excepcional, tornando este serviço uma escolha forte no mercado.

ZeennsDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes