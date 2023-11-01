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Ücretsiz Kuzey Amerika proxy listesi

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Durum172 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeKuzey Amerika

Canlı Kuzey Amerika proxy'leri
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98.182.147.97:4145
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
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98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 sa önce
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 sa önce
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 sa önce
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 sa önce
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 sa önce
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 sa önce
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 sa önce
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 sa önce
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 sa önce
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 sa önce
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 sa önce
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
986 Kbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 sa önce
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 sa önce
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
806 Kbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
888 Kbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
889 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
879 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
879 Kbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
887 Kbps
100.0%
1 sa önce
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 sa önce
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 sa önce
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
445 Kbps
36.0%
1 sa önce
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 sa önce
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 sa önce
Gösterilen 15 arasında 172

Kuzey Amerika proxy havuzuözeti

Canlı Kuzey Amerika havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 172 aktif IP — Kuzey Amerika
Protokole göre
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Anonimliğe göre
Elit12
Anonim0
Şeffaf160
Test edilmedi0
Şehre göre
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Medyan gecikme: 1350 msOrtalama çalışma süresi: 97%En hızlı proxy: 603 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Kuzey Amerika havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Kuzey Amerika proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu172Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi97%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1350ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Kuzey Amerika ücretsiz havuzunda 172 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Ottawa ve Roanoke, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Cloudflare ve Cloudflare London. Medyan gecikme yaklaşık 1350 ms ve son saatteki çalışma süresi 97%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~49% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Kuzey Amerika proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Kuzey Amerika proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Kuzey Amerika proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy proxy hizmetini birkaç aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Yüksek bağlantı hızı, güvenilir veri koruması ve çok çeşitli konumlar, onu internette çalışmak için mükemmel bir araç hâline getiriyor. Tavsiye ederim!

RobertSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Gerçekten iyi, beğendim; bunu mutlaka kullanmalısınız, çok iyi ve hızlı, Android için iyi, gerçekten inanılmaz.

rumaripaFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Yüksek kaliteli ve güvenilir proxy hizmetleri arıyorsanız, şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi sağlayıcılardan biri olan FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim. Proxy’leri neredeyse hiç kesinti olmadan kararlı bağlantı hızları sunuyor. Onları ağırlıklı olarak kısıtlamaları aşmak için kullanıyorum ve hizmet sürekli olarak olağanüstü performans gösteriyor. Web sitesi arayüzü sade ve sezgisel; bu da proxy satın alma sürecini hızlı ve zahmetsiz hâle getiriyor. FineProxy çok çeşitli fiyatlandırma planları sunuyor, dolayısıyla her türlü ihtiyaca ve bütçeye uygun çözümü bulmak kolay. Müşteri destekleri hızlı yanıt veriyor ve profesyonel çalışıyor — ne zaman iletişime geçsem hızlı ve bilgili bir yardım aldım. Özellikle takdir ettiğim şey hizmetin şeffaflığı: mevcut proxy konumları ve türleri (anonim, elite vb.) hakkındaki tüm bilgiler açık ve kapsamlı biçimde sunuluyor. Sonuç olarak hızlı, kararlı ve güvenli proxy’lere ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Fiyat-kalite oranı olağanüstü ve bu da hizmeti piyasada güçlü bir seçenek hâline getiriyor.

ZeennsDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Bir arkadaşımın tavsiyesiyle FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum; harika! Hız kararlı, destek hızlı yanıt veriyor ve fiyatlar makul. Deneyebilirsiniz. Hiçbir olumsuz yan bulamadım, her şeyden memnunum ve şiddetle tavsiye ediyorum!

farnitinNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

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