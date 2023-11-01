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Gratis proxylijst voor Noord-Amerika

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Noord-Amerika voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status172 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionNoord-Amerika

Actieve proxy’s uit Noord-Amerika
elke 15 minuten bijgewerkt

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Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
172 online·Meer nodig? →
98.182.147.97:4145
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 u geleden
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 u geleden
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 u geleden
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 u geleden
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 u geleden
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 u geleden
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 u geleden
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 u geleden
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 u geleden
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 u geleden
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 u geleden
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
986 Kbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 u geleden
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 u geleden
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
806 Kbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
888 Kbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
889 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
879 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
879 Kbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
887 Kbps
100.0%
1 u geleden
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 u geleden
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 u geleden
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
445 Kbps
36.0%
1 u geleden
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 u geleden
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 172

Momentopname van de proxypool voorNoord-Amerika

Wat momenteel in de actieve pool voor Noord-Amerika zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 172 actieve IP’s in Noord-Amerika
Op protocol
HTTP172
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS515
Op anonimiteit
Elite12
Anoniem0
Transparant160
Niet getest0
Op plaats
Ottawa52
Roanoke3
Ashburn2
Cincinnati1
Mediane latentie: 1350 msGemiddelde uptime: 97%Snelste proxy: 603 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Noord-Amerika voorkomen
1Cloudflare7845%
2Cloudflare London5331%
3Bigcommerce2515%
4Cox95%
5Hetzner21%
6Black Apple11%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
49%
490 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Noord-Amerika FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang172IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime97%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~49%(490 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1350ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Noord-Amerika een gratis pool met 172 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Ottawa en Roanoke, gehost door Cloudflare en Cloudflare London. De mediane latentie is ongeveer 1350 ms en de uptime in het afgelopen uur is 97%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~49% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Noord-Amerika bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Noord-Amerika online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Noord-Amerika gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy proxy service voor een aantal maanden nu en ik ben erg tevreden met het. Hoge verbindingssnelheid, betrouwbare gegevensbescherming en een breed scala van locaties maken het een uitstekende tool voor het werken op het internet. Ik beveel het!

RobertSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

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rumaripaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Als u op zoek bent naar kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare proxy-diensten, dan raad ik FineProxy aan om een van de beste providers waarmee ik ooit heb gewerkt. Hun proxies bieden stabiele verbindingssnelheden met vrijwel geen downtime. Ik gebruik ze vooral om beperkingen te omzeilen, en de service presteert consequent uitzonderlijk goed. De website interface is eenvoudig en intuïtief, waardoor de proxy aankoopproces snel en probleemloos. FineProxy biedt een breed scala aan prijsplannen, dus het is gemakkelijk om de juiste oplossing te vinden voor elke behoefte of budget. Hun klantenondersteuning is responsief en professioneel . Elke keer dat ik contact met u op, ontving ik snelle en deskundige hulp. Wat ik vooral waardeer is de transparantie van de dienst: alle informatie over beschikbare proxy locaties en typen (anonieme, elite, enz.) wordt duidelijk en uitgebreid gepresenteerd. Tot slot, ik kan FineProxy met vertrouwen aanbevelen aan iedereen die behoefte heeft aan snelle, stabiele en veilige proxies. De prijs-kwaliteit verhouding is uitstekend, waardoor deze dienst een sterke keuze in de markt.

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farnitinNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen