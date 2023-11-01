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إلغاء حجب وسائل التواصل الاجتماعي

بروكسيات ISP (سكنية) IPv4 لوسائل التواصل الاجتماعي: عناوين IP مخصصة لكل حساب، HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة، جاهزة لمتصفحات مكافحة الكشف.

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غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدموصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP من نوع ISP ثابت في الولايات المتحدة لحسابات وسائل التواصل
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات وهذا وكيل رائع للعمل مع استخراج البيانات/الشبكات الاجتماعية وأي مشاريع أتمتة أخرى - دوران سريع IPs، لا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا كما هو الحال في مقدمي الخدمات الآخرين وما إلى ذلك، كما أن دعم العملاء جيد جدًا.

synk.pitNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم Fineproxy منذ بضعة أسابيع وأنا معجب حقًا. الوكلاء سريعون ومستقرون وسهل الدمج في أدواتي. أستخدمها في الغالب لإدارة حسابات متعددة واستخراج البيانات – لا يوجد حظر أو تباطؤ حتى الآن. كان الدعم سريعًا للرد عندما كان لدي سؤال حول الإعداد. الأسعار عادلة جداً، خاصة بالنسبة للجودة. بالتأكيد أحد موفري البروكسي الأكثر موثوقية هناك.

KendrikDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

تعد الخوادم الوكيلة جيدة ومفيدة للغاية في الوقت الحاضر، نظرًا لوجود الكثير من المجالات التي يمكن تنفيذها فيها. أستخدم الوكيل لفترة طويلة. إن إخفاء الهوية في الشبكة يحتاجني أحيانًا في العمل، وأحيانًا في الأهداف الشخصية. عملائي موجودون في USA ويجب أن أكون على اتصال دائم بهم. سيكون من المرغوب فيه تحديد عمل الدعم الفني، فالمتخصصون جيدون وصحيحون ويجيبون على الأسئلة بسرعة كبيرة.

anthony richardالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين البروكسي التي يبيعونها رخيصة جدًا مقارنة بجودتها. إنها أعلى عناوين البروكسي جودةً مما رأيت على الإطلاق، وتدعم عددًا كبيرًا من البلدان. الموقع منظم وسهل الفهم، والدعم هو الأفضل.

Raidr PROTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.

Vladimir AkimkinSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة عالية الجودة! لديهم أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية بدون حدود لحركة المرور وأسعار معقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. طرق دفع متنوعة: تشفير، PayPal أو بطاقات

Vladimir Akimkinالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا أحتاج إلى بروكسيات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي؟لعزل الحسابات

تكتشف المنصات الحسابات التي تبدو مرتبطة ببعضها وتحظرها. عند إدارة حسابات متعددة من موقع واحد، تربط عناوين IP المشتركة وبصمات المتصفح بينها. توفر البروكسيات لكل حساب عنوان IP فريدًا، وبالاقتران مع متصفحات مكافحة الكشف، يبدو كل حساب كمستخدم مستقل على جهاز منفصل.

هل يمكنني استخدام بروكسيات مراكز البيانات لوسائل التواصل الاجتماعي؟غير مستحسن

غير مُوصى بذلك. تمتلك عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات بصمات يمكن اكتشافها — استجابات TCP موحدة وبصمات TLS تتعرف عليها أنظمة مكافحة البوتات بسهولة. تستخدم البروكسيات السكنية والمحمولة عناوين ISP حقيقية تبدو كمستخدمين عاديين. للعمل الجاد على وسائل التواصل الاجتماعي، تسبب بروكسيات مراكز البيانات مشاكل أكثر مما تحل.

كم عدد الحسابات التي يمكنني إدارتها باستخدام البروكسيات؟بلا حد صارم

لا يوجد حد أقصى ثابت — تدير الوكالات مئات الحسابات بنجاح. المفتاح هو العزل الصحيح: بروكسي مخصص لكل حساب، وبصمات متصفح فريدة، وأنماط سلوك واقعية. بدون هذه الاحتياطات، حتى عدد قليل من الحسابات قد يتم ربطها وحظرها.

هل سيساعدني البروكسي في الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في المدرسة أو العمل؟نعم

نعم. تقوم البروكسيات بتوجيه حركة مرورك عبر خوادم خارجية، متجاوزةً حظر الشبكة المحلية. للوصول البسيط (وليس الأتمتة)، أي بروكسي موثوق يفي بالغرض. قم بإعداده في إعدادات المتصفح أو استخدم إضافة بروكسي.

ما الفرق بين البروكسيات السكنية والمحمولة لوسائل التواصل الاجتماعي؟نوع الشبكة

تستخدم البروكسيات السكنية عناوين ISP السكنية، بينما تستخدم البروكسيات المحمولة عناوين IP لشبكات الاتصالات الخلوية. تتمتع البروكسيات المحمولة بمستويات ثقة أعلى على المنصات التي تُعطي الأولوية للهاتف مثل TikTok وInstagram لأنها تتطابق مع طريقة وصول المستخدمين الحقيقيين لهذه التطبيقات. البروكسيات المحمولة أعلى تكلفة لكنها توفر أدنى مخاطر كشف.

هل أحتاج إلى متصفح مكافحة الكشف، أم أن البروكسي وحده كافٍ؟استخدم كليهما

لإدارة أكثر من عدد قليل من الحسابات، تحتاج إلى كليهما. البروكسيات تتولى عزل عناوين IP، لكن المنصات تتتبع أيضًا بصمات المتصفح. متصفحات مكافحة الكشف تنشئ ملفات بصمة فريدة لكل حساب. استخدام البروكسيات دون عزل البصمات يترك الحسابات قابلة للربط من خلال خصائص المتصفح.

الدليل

بروكسي لوسائل التواصل الاجتماعي: إدارة الحسابات المتعددة والوصول

5 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أكثر عدوانية في اكتشاف الأتمتة واستخدام الحسابات المتعددة. سواء كنت متخصصًا في التسويق عبر وسائل التواصل تدير حسابات العملاء، أو شركة تشغّل صفحات إقليمية، أو شخصًا يحتاج إلى إلغاء حظر وسائل التواصل على شبكة مقيّدة، فإن البروكسي المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي هو الفرق بين عمليات سلسة وحظر جماعي للحسابات.

لماذا تحظر منصات التواصل الاجتماعي الحسابات

كل منصة كبرى — Instagram وFacebook وTikTok وLinkedIn — تتتبع إشارات متعددة لتحديد النشاط المشبوه:

  • عناوين IP. تسجيل دخول حسابات متعددة من نفس عنوان IP هو العلامة التحذيرية الأكثر وضوحًا. تفترض المنصات أن شخصًا واحدًا لا يحتاج إلى 10 حسابات من موقع واحد.
  • بصمات المتصفح. عرض Canvas والخطوط المثبتة وبيانات WebGL ودقة الشاشة والمنطقة الزمنية وعشرات الخصائص الأخرى للمتصفح تُنشئ توقيعًا فريدًا. نفس البصمة عبر الحسابات = حسابات مرتبطة.
  • معلومات الجهاز. نوع نظام التشغيل ومواصفات العتاد ومعرّفات الأجهزة المحمولة. تسجيل الدخول إلى حسابات متعددة من ملفات تعريف أجهزة متطابقة يُفعّل آليات الكشف.
  • الأنماط السلوكية. التبديل السريع بين الحسابات، أو النشر بفواصل زمنية آلية، أو الارتفاع المفاجئ في النشاط بعد إنشاء الحساب — كلها تشير إلى الأتمتة.

مثال واقعي: وكالة تسويق رقمي تدير 30 حسابًا على Instagram دون عزل مناسب، تم تعطيل 18 حسابًا منها خلال أسبوعين. حددت المنصة الروابط بينها من خلال عناوين IP المشتركة وبصمات المتصفح.

سياسات خاصة بكل منصة

Instagram متساهل نسبيًا للاستخدام الشخصي — يدعم التطبيق أصلاً ما يصل إلى 5 حسابات. لكن بعد هذا العدد، أو للاستخدام التجاري على نطاق واسع، تحتاج إلى عزل مناسب.Facebook يسمح الآن رسميًا بـ“ملفات تعريف إضافية” بعد سنوات من تثبيط الحسابات المتعددة. لكن الإدارة الآلية أو الأنماط المشبوهة لا تزال تُفعّل القيود.TikTok يسمح بحسابات متعددة لكنه يراقب بشدة السلوك المنسّق. كونه منصة تعتمد على الهاتف أولاً يعني أن البروكسيات المحمولة تعمل هنا بشكل أفضل من البروكسيات السكنية لسطح المكتب.LinkedIn صارم بشأن الملفات الشخصية المزيفة والأتمتة. طلبات التحقق من الحساب شائعة، وعمليات الحظر أصعب في الاستئناف.

اختيار أفضل خادم بروكسي لوسائل التواصل الاجتماعي

أفضل خادم بروكسي لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات متعددة هو البروكسي السكني أو البروكسي المحمول — وليس بروكسي مراكز البيانات أبدًا.لماذا يفشل بروكسي مراكز البيانات: عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تأتي من خوادم سحابية ذات استجابات TCP موحّدة وبصمات TLS متشابهة. تكشفها أنظمة مكافحة البوتات فورًا. قد تتمكن من تجاوز صفحة تسجيل الدخول، لكن النشاط المستمر سيؤدي حتمًا إلى الحظر.لماذا ينجح البروكسي السكني: تستخدم البروكسيات السكنية عناوين IP حقيقية مُخصصة من مزودي خدمة الإنترنت لمنازل فعلية. بالنسبة للمنصة، تبدو كمستخدم عادي يتصفح من شبكته السكنية. لا توجد بصمات خوادم موحّدة يمكن اكتشافها.لماذا البروكسي المحمول هو الأفضل للمنصات المحمولة: TikTok وInstagram وSnapchat منصات مصمّمة أساسًا للهاتف المحمول. تستخدم البروكسيات المحمولة عناوين IP من شركات الاتصالات الخلوية، وهي الأكثر موثوقية لدى المنصات. التكلفة أعلى، لكن خطر الاكتشاف في أدنى مستوياته.

الإعداد لإدارة حسابات متعددة

الإعداد القياسي يجمع بين البروكسيات ومتصفحات مكافحة الكشف:

  • بروكسي واحد لكل حساب. لا تُشارك البروكسي بين حسابات مختلفة أبدًا. إذا تشاركت الحسابات نفس عنوان IP، ستربطها المنصة ببعضها. يُحظر حساب واحد، فتُحظر جميعها.
  • ملفات تعريف متصفح فريدة. تُنشئ متصفحات مكافحة الكشف (Multilogin، GoLogin، AdsPower) بيئات معزولة ببصمات رقمية مختلفة لكل حساب. Canvas مختلف، خطوط مختلفة، منطقة زمنية مختلفة، User Agent مختلف — كل شيء.
  • التوافق الجغرافي. اجعل موقع البروكسي متطابقًا مع المكان الذي أُنشئ فيه الحساب أو يدّعي التواجد فيه. "نشاط تجاري محلي في ميامي" يُنشر من عنوان IP ألماني يُثير الشكوك.
  • تسخين الحساب. تحتاج الحسابات الجديدة إلى زيادة تدريجية في النشاط. لا تُنشئ حسابًا وتبدأ فورًا بالنشر 50 مرة يوميًا. ابنِ سجلًا طبيعيًا كما يفعل المستخدم الحقيقي.

أدلة الإعداد التفصيلية لمختلف المتصفحات والأجهزة متاحة في Integration Hub.

إلغاء حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الشبكات المقيّدة

غالبًا ما تحظر شبكات المدارس وجدران الحماية في الشركات والقيود الإقليمية منصات التواصل الاجتماعي. يقوم البروكسي بتوجيه حركة مرورك عبر خادم غير مقيّد، متجاوزًا هذه الحظرات.للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدون حظر في هذه الحالات:

  • بروكسيات الويب تعمل عندما لا تستطيع تثبيت برامج. أدخل رابط الموقع المحظور في موقع البروكسي، وسيجلب لك الصفحة.
  • إضافات البروكسي للمتصفح أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي. قم بتهيئة الإضافة بعنوان المضيف والمنفذ الخاصين بالبروكسي، وستمر جميع حركة بيانات المتصفح من خلاله.
  • البروكسي على مستوى النظام يؤثر على جميع التطبيقات، بما فيها تطبيقات الهاتف. قم بتهيئته من إعدادات الشبكة في جهازك.
  • لفك الحجب البسيط (وليس العمل بحسابات متعددة)، أي بروكسي موثوق يفي بالغرض. أنت لا تُرسل آلاف الطلبات، لذا لا داعي للقلق بشأن الاكتشاف — كل ما تحتاجه هو مسار لتجاوز جدار الحماية.

ما الذي يجعل FineProxy فعالاً لوسائل التواصل الاجتماعي

تقدم FineProxy بروكسيات سكنية بعناوين IP مخصصة — مما يعني أن العناوين المخصصة لك لا تُشارَك مع عمليات وسائل التواصل الاجتماعي لعملاء آخرين. هذه البنية التحتية مصممة خصيصًا لمتطلبات العمل المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحدد جودة IP واستقراره بشكل مباشر ما إذا كانت الحسابات ستصمد على المدى الطويل. إليك ما يعنيه ذلك عمليًا:

  • لا سمعة موروثة. تجمّعات البروكسي المشتركة تعني أن نشاط الرسائل المزعجة لمستخدم آخر قد يُدرج عنوان IP "الخاص بك" في القوائم السوداء قبل أن تستخدمه حتى. التخصيص المُفرد من FineProxy يضمن وصول كل عنوان IP نظيفًا، دون أي سجل إساءة سابق مرتبط بمنصات التواصل الاجتماعي. تبدأ كل حساب على أساس نظيف بدلاً من أن ترث حظر شخص آخر.
  • وصول ثابت وسجل حساب مستمر. عناوين IP المخصصة تتيح لك بناء سجل الحساب على عناوين ثابتة، وهو ما تفضّله المنصات على عناوين IP المتغيرة باستمرار. تتبّع شبكات التواصل الاجتماعي استقرار عنوان IP كإشارة ثقة — الحسابات التي تحافظ على نفس عنوان IP لأسابيع وأشهر تبني مصداقية أقوى. قد تنجح عناوين IP المتناوبة في عمليات استخراج البيانات، لكن لحسابات التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى النضج والنمو، فإن الثبات أمر لا تنازل عنه.
  • نطاق ترددي غير محدود لسير العمل الغني بالوسائط. يتضمن العمل على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات وقصصًا وريلز ومحتوى بث — وكلها تستهلك بيانات كبيرة. حدود استهلاك البيانات تقطع سير العمل في أسوأ اللحظات، مثل منتصف عملية الرفع أو أثناء دفعات النشر المجدولة. حركة المرور غير المحدودة من FineProxy تعني أنه يمكنك تشغيل حملات غنية بالمحتوى، ومراقبة التغذيات، ورفع الوسائط عبر عشرات الحسابات دون القلق بشأن الوصول إلى حدود البيانات أو تقييد السرعة.