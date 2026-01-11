Guia de integração
Como usar o ZeroOmega
Configure seu proxy com o ZeroOmega facilmente em poucos passos
Como configurar a extensão ZeroOmega
Buscar a extensão ZeroOmega
Abra o Chrome e clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Visite a Chrome Web Store. Buscar por ZeroOmega e acesse sua página.
Instale a extensão ZeroOmega
Clique Adicionar ao Chrome. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas.
Abrir as opções do ZeroOmega
Em Profiles, crie um novo perfil. Escolha o tipo de proxy HTTP Preencha o endereço IP do host do proxy e a porta (8080 para HTTP).
Configure a autenticação
Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Como usar o ZeroOmega?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Como usar o ZeroOmega está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Como usar o ZeroOmega não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.