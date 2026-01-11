Entegrasyon rehberi
ZeroOmega nasıl kullanılır
ZeroOmega ile proxy'nizi birkaç basit adımda kolayca yapılandırın
ZeroOmega uzantısı nasıl yapılandırılır
ZeroOmega uzantısını arayın
Chrome'u açın ve menü simgesine (☰) tıklayın → Uzantılar → Chrome Web Mağazası'nı ziyaret edin. Ara ZeroOmega ve sayfasına gidin.
ZeroOmega uzantısını yükleyin
Tıkla Chrome'a ekle. uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın.
ZeroOmega seçeneklerini açın
Profiles bölümünde yeni bir profil oluşturun. HTTP proxy türünü seçin Proxy ana bilgisayar IP adresinizi ve bağlantı noktasını (HTTP için 8080) girin.
Kimlik doğrulamayı yapılandırın
aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada
ZeroOmega nasıl kullanılır için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
ZeroOmega nasıl kullanılır proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
ZeroOmega nasıl kullanılır proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.