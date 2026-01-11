Guida all’integrazione
Come utilizzare ZeroOmega
Configurate il vostro proxy con ZeroOmega facilmente in pochi semplici passaggi
Come configurare l'estensione ZeroOmega
Cercare l'estensione ZeroOmega
Aprite Chrome e cliccate sull'icona del menu (☰) → Estensioni → Visita il Chrome Web Store. Cerca ZeroOmega e accedete alla relativa pagina.
Installare l'estensione ZeroOmega
Clicca Aggiungi a Chrome. Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.
Aprire le opzioni di ZeroOmega
In Profiles creare un nuovo profilo. Selezionare il tipo di proxy HTTP Inserire l'indirizzo IP dell'host proxy e la porta (8080 per HTTP).
Configurare l\'autenticazione
Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Come utilizzare ZeroOmega?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Come utilizzare ZeroOmega funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Come utilizzare ZeroOmega non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.