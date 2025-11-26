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إعدادات البروكسي في Brave
قم بتكوين البروكسي في Brave بسهولة في خطوات بسيطة
كيفية إعداد خادم البروكسي في Brave
متصفح Brave مبني على Chromium، وخيار البروكسي المدمج فيه يفتح ببساطة إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل لديك. بمعنى آخر، لا يوفر Brave إعداد بروكسي مستقل وكامل داخل المتصفح.
إذا كنت تفضل الطريقة على مستوى النظام، اتبع أدلة نظام التشغيل هنا: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
ومع ذلك، إذا كنت تحتاج إلى بروكسي فقط لتصفح الويب الأساسي، فلا نوصي بتعيين بروكسي على مستوى النظام بالكامل. فهذا يؤثر على التطبيقات الأخرى على جهازك وقد يكون غير متسق — خاصة على Windows، حيث إن إعدادات البروكسي المدمجة محدودة ولا تتعامل بشكل موثوق مع إعدادات البروكسي التي تتطلب مصادقة. لتصفح Brave اليومي، من الأفضل عادةً ضبط البروكسي مباشرة عبر إضافة للمتصفح. هذا يحافظ على إعدادات نظامك دون تغيير ويجعل التبديل بين البروكسيات أسهل بكثير.
الإضافة الموصى بها لمتصفح Brave: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
في هذا الدليل، سنركّز على طريقة إعداد الإضافة، لأنها الخيار الأكثر عملية للتصفح في Brave (ملفات تعريف البروكسي، التبديل السريع، وعدم تغيير إعدادات النظام).
استخدام إضافة Proxy Switcher في Brave
تثبيت إضافة ProxySwithcer
انقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإضافات ← زيارة متجر Chrome الإلكتروني. ابحث عن Proxy Switcher وانتقل إلى صفحته. انقر على “إضافة إلى Brave”. أكّد التثبيت لإضافة الإضافة إلى شريط الأدوات.
افتح إعدادات ProxySwitcher
انقر على أيقونة “الإضافات” ← ProxySwitcher ← (☰) ← الإعدادات
إعداد البروكسي
انتقل إلى تبويب “Manual” ← فعّل خيار “Manual proxy” أدخل عنوان البروكسي والمنفذ (1080 لـ SOCKS5) فعّل خيار المصادقة وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
إذا كنت بحاجة إلى توجيه متقدم للبروكسي ليس فقط للمتصفح بل أيضًا لتطبيقات سطح المكتب المحددة، نوصي باستخدام Proxifier.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ إعدادات البروكسي في Brave؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي إعدادات البروكسي في Brave يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال إعدادات البروكسي في Brave عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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