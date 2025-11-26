ومع ذلك، إذا كنت تحتاج إلى بروكسي فقط لتصفح الويب الأساسي، فلا نوصي بتعيين بروكسي على مستوى النظام بالكامل. فهذا يؤثر على التطبيقات الأخرى على جهازك وقد يكون غير متسق — خاصة على Windows، حيث إن إعدادات البروكسي المدمجة محدودة ولا تتعامل بشكل موثوق مع إعدادات البروكسي التي تتطلب مصادقة. لتصفح Brave اليومي، من الأفضل عادةً ضبط البروكسي مباشرة عبر إضافة للمتصفح. هذا يحافظ على إعدادات نظامك دون تغيير ويجعل التبديل بين البروكسيات أسهل بكثير.