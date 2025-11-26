Guida all’integrazione
Impostazioni proxy di Brave
Configura il tuo proxy su Brave in pochi semplici passaggi
Come configurare le impostazioni del server proxy in Brave
Brave è un browser basato su Chromium e la sua opzione proxy integrata si limita ad aprire le impostazioni proxy del sistema operativo. In altre parole, Brave non offre una configurazione proxy autonoma e completa all'interno del browser.
Se preferite il metodo a livello di sistema, seguite le guide per il vostro OS qui: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Tuttavia, se avete bisogno di un proxy solo per la navigazione web di base, sconsigliamo di impostare un proxy a livello di sistema. Questa soluzione influisce su tutte le altre applicazioni del dispositivo e può risultare incoerente, soprattutto su Windows, dove le impostazioni proxy integrate sono limitate e non gestiscono in modo affidabile le configurazioni proxy con autenticazione. Per la navigazione quotidiana in Brave, è generalmente preferibile configurare il proxy direttamente tramite un'estensione del browser. In questo modo le impostazioni di sistema restano invariate e il cambio di proxy diventa molto più semplice.
Estensione consigliata per Brave: Commutatore proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
In questa guida ci concentreremo sulla configurazione tramite estensione, poiché rappresenta l'opzione più pratica per navigare con Brave (profili proxy, cambio rapido e nessuna modifica alle impostazioni di sistema).
Utilizzare l'estensione Proxy Switcher in Brave
Installate l'estensione ProxySwitcher
Fai clic sull'icona del menu (☰) → Estensioni → Visita il Chrome Web Store. Cerca Proxy Switcher e vai alla sua pagina. Fai clic su “Aggiungi a Brave”. Conferma l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.
Apri le impostazioni di ProxySwitcher
Fai clic sull'icona “Estensioni” → ProxySwitcher → (☰) → Impostazioni
Configurare un proxy
Andate alla scheda “Manual” → Attivate “Manual proxy” Inserite l'indirizzo del proxy e la porta (1080 per SOCKS5) Abilitate l'autenticazione e inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui.
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Se avete bisogno di un routing proxy avanzato non solo per il browser ma anche per applicazioni desktop specifiche, vi consigliamo di utilizzare Proxifier.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Impostazioni proxy di Brave?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Impostazioni proxy di Brave funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Impostazioni proxy di Brave non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.