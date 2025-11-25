Instrukcja integracji
Integracja proxy z GoLogin
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak skonfigurować i używać proxy w przeglądarce antydetekt GoLogin
Utwórz profil
Kliknij Dodaj profil w prawym górnym rogu.
Skonfiguruj swój profil
Przejdź do zakładki Proxy Wprowadź adres proxy i port (1080 dla SOCKS5) wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij Utwórz profil
Rozpocznij sesję przeglądania
Kliknij przycisk Uruchom w profilu proxy. Otworzy się okno przeglądania.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Integracja proxy z GoLogin?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Integracja proxy z GoLogin działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Integracja proxy z GoLogin nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.