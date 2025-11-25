Step 2

配置您的个人配置文件

前往代理选项卡 输入您的代理地址和端口（SOCKS5 使用 1080） 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 点击 创建配置文件