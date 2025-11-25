Integratiehandleiding
GoLogin proxy-integratie
Stel uw proxy snel en eenvoudig in.
Proxy's instellen en gebruiken in de GoLogin antidetect-browser
Profiel aanmaken
Klik Profiel toevoegen in de rechterbovenhoek.
Configureer uw profiel
Ga naar het tabblad Proxy Voer uw proxyadres en poort in (1080 voor SOCKS5) voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Klik Profiel aanmaken
Start een browsersessie
Klik op een Uitvoeren knop in uw proxyprofiel. Er wordt een browservenster geopend.
Controleer het resultaat
Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor GoLogin proxy-integratie?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor GoLogin proxy-integratie werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als GoLogin proxy-integratie geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.