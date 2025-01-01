Step 2

Configurez votre profil

Accéder Proxy onglet Choisir Personnalisé Saisissez votre proxy sous la forme 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici.