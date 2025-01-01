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Instrukcja integracji

Integracja proxy z Indigo Browser

Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.

Zaktualizowano1 stycznia 2025
FormatInstrukcja krok po kroku

Jak skonfigurować i używać proxy w przeglądarce antydetekt Indigo Browser

Step 1

Utwórz profil

Kliknij Utwórz

Step 2

Skonfiguruj swój profil

Przejdź do Proxy zakładka Wybierz Indywidualny Wprowadź swoje proxy w formacie 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.

Step 3

Rozpocznij sesję przeglądania

Kliknij przycisk Start w swoim profilu proxy. Otworzy się okno przeglądarki.

Step 4

Sprawdź wynik

Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.

Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Integracja proxy z Indigo Browser?

Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.

Czy mam podać hasło do konta FineProxy?

Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.

Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Integracja proxy z Indigo Browser działa?

Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.

Co sprawdzić, jeśli Integracja proxy z Indigo Browser nie może połączyć się przez proxy?

Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Skonfiguruj na 48 godzin