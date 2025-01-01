دليل التكامل
تكامل البروكسي مع Indigo Browser
قم بإعداد البروكسي الخاص بك بسرعة وسهولة.
كيفية إعداد واستخدام البروكسيات في متصفح Indigo Browser المضاد للكشف
إنشاء ملف تعريف
انقر على إنشاء
تهيئة ملف التعريف الخاص بك
انتقل إلى الوكيل علامة تبويب اختر مخصص أدخل البروكسي بالصيغة التالية: 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا.
بدء جلسة تصفح
انقر على زر Start في ملف البروكسي الخاص بك. ستُفتح نافذة التصفح.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ تكامل البروكسي مع Indigo Browser؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي تكامل البروكسي مع Indigo Browser يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال تكامل البروكسي مع Indigo Browser عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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