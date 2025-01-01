Integratsioonijuhend
Indigo Browser proksi integreerimine
Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.
Kuidas seadistada ja kasutada proksereid Indigo Browser antidetect-brauseris
Loo profiil
Klõpsake Loo
Seadistage oma profiil
Mine Proxy vahekaart Vali Kohandatud Sisestage oma proxy kujul 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin.
Alustage sirvimisseanssi
Klõpsake oma proksiprofiilis nuppu Start. Avaneb sirvimisaken.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Indigo Browser proksi integreerimine jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Indigo Browser proksi integreerimine puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Indigo Browser proksi integreerimine ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.