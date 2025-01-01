Интеграция прокси в Indigo Browser

Step 2

Настройте профиль

Перейдите во вкладку Proxy вкладка Выбирать Custom Заполните прокси в виде 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь.