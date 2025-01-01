Step 2

配置您的个人配置文件

前往 代理 选项卡 选择 定制 按以下格式输入您的代理：185.77.222.81:1080:Fineproxy:password 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处.