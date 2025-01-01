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Průvodce integrací

Integrace proxy v Indigo Browser

Nastavte si proxy rychle a snadno.

Aktualizováno1. ledna 2025
FormátNávod krok za krokem

Jak nastavit a používat proxy v antidetekčním prohlížeči Indigo Browser

Step 1

Vytvořte profil

Klikněte na Vytvořit

Step 2

Nakonfigurujte svůj profil

Přejít na Proxy kartu Vyberte Vlastní Zadejte proxy ve formátu 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde.

Step 3

Spusťte relaci prohlížení

Klikněte na tlačítko Start ve vašem proxy profilu. Otevře se okno prohlížeče.

Step 4

Zkontrolujte výsledek

Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.

Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Integrace proxy v Indigo Browser?

Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.

Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?

Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.

Jak ověřím, že nastavení proxy pro Integrace proxy v Indigo Browser funguje?

Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.

Co zkontrolovat, když se Integrace proxy v Indigo Browser nedokáže připojit přes proxy?

Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Nastavit na 48 hodin